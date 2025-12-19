象限圖瘋傳！台鐵、郵局被歸「錢少又操」 中華電信高薪又爽

近日網路瘋傳一張類公家單位的「象限圖」，將不同單位依工作量與薪資狀況分類，圖中顯示，台鐵、郵局、捷運、台電被歸入「工作操、錢少」，而台銀、中華電信則被歸為「錢多、工作又爽」象限，照片曝光後引發大量討論。

郵局被歸類為「工作操、錢少」象限。（示意圖／中天新聞）

原PO在Threads分享該圖，圖中顯示，台鐵、郵局、捷運、台電等單位落在「工作操、錢少」象限；台糖、農會則是「工作爽、錢少」；高鐵、中鋼屬「錢多、工作操」；台銀、台灣港務公司、中華電信則被認為是「錢多、工作又爽」。其中「中華電信」薪資排名在各單位中遙遙領先。

照片曝光後，網友紛紛留言表示，「中華電信穩居第一」、「中鋼的確錢多又操」、「真誠奉勸有心考試的考生千萬別浪費時間考郵局，看起來起薪勉強還行，但其實薪資結構很差，年資調薪的幅度非常小、工作也真的操」、「台銀哪裡爽，請移到錢少工作操」、「中油派用應該是在第一象限很靠右上角才對，除非純辦公室文職，不然無論哪個現場都會有工安風險，要自己多加注意。」

此外，不少網友認為圖表僅供參考，「內行的都知道最重要的還是單位…」、「很多都亂排」、「活到40歲告訴我，只要有背景都好商量」、「各家農會的薪資其實差距很大，這得看該農會的營運的能力」、「還是要看任職單位吧，不可能一間公司每個缺都是爽的。」

