象鼻隧道下海灘意外！台南16人揪團遊花蓮 浪捲1女OHCA、4人受困獲救

張姓女子以繩子垂降至海灘戲水，不料卻遭浪捲走，經直升機吊掛救起後，已無生命跡象。（圖／翻攝畫面）

花蓮舊蘇花公路象鼻隧道溺水意外！一名62歲張姓女子與同行友人以繩子垂降至海灘戲水，不料卻遭浪捲走，相關單位獲報後，立即出動陸海空搜救，經直升機吊掛上來後已無生命跡象，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。

搜救人員以繩索攀降，救起受困4人。（圖／翻攝畫面）

據了解，張女與其他15人一同從台南到花蓮旅行，9日上午到舊蘇花公路象鼻隧道附近，以繩索垂降方式到海灘戲水，由於海水漲潮造成下方海灘部分路段淹沒，因此，張女不慎遭浪捲走，因為現場無法目視到溺水者，因此海巡單位出動無人機搜索，成功定位後，協調空勤總隊直升機救援。

直升機吊掛救起張女，但她人已經失去生命跡象。另外，有4名同行遊客受困於50公尺深海灘，搜救人員以繩索垂降，將人拉上路面脫困，經包紮傷口後離開現場。花蓮縣消防局呼籲民眾，蘇花公路沿線有警告標示，勿違規進入標示危險或是封禁的路段。

