象鼻隧道攀岩遭浪捲 1女溺斃

一團十六名遊客九日到蘇花公路象鼻隧道下方海灘攀岩遊憩，其中四人受困，消防人員垂降後，使用繩索技術協助上拉至路面脫困。

（花蓮縣消防局提供／中央社）

記者林中行∕花蓮報導

一團十六名遊客九日到蘇花公路象鼻隧道下方海灘攀岩遊憩，其中一名女子被大浪捲走溺斃；獲報後，海巡出動無人機搜索，再由空勤直升機吊掛遺體，另同行四人受困，警消以繩索技術助脫困。

海巡署東部分署第一二岸巡隊九日表示，接獲花蓮縣消防局轉民眾報案，於台九丁線六十一點四Ｋ即象鼻隧道處有一位民眾落海，報案人表示，一行人九日九點前往「象鼻隧道」活動，前往目的地途中因浪襲導致其中一名五十二年次女性隊友落海。

廣告 廣告

花蓮縣消防局指出，消防局新秀分隊及特搜大隊抵達現場後確認現場為團體遊客共計十六人，其中一名女性隊友不慎被海浪捲走，因無法目視到溺水者，由海巡單位無人機協助搜索，定位溺水者位置後，協調空勤總隊直升機進行吊掛，於十二點四十六分完成吊掛，吊掛時溺水者已無生命跡象，後送慈濟醫院急救。

十六人組成的團體遊客九日到蘇花公路象鼻隧道下方海灘攀岩遊憩，其中一名女子被大浪捲走溺斃，空勤總隊出動直升機執行吊掛任務。（花蓮縣消防局提供／中央社）

消防局強調，因同行四名遊客受困於下方約五十米深海灘，消防局警義消同仁垂降後使用繩索技術協助上拉至路面脫困，於十二點四十八分左右完成民眾脫困問務，並給予傷口包紮後離開現場。