象龜全武行翻車現場 保育員忙翻身又勸架

蘇卡達象龜打架翻車影片引發熱議(圖片來源:北市動物園)

蘇卡達象龜為了爭奪地盤而發生打鬥(圖片來源:北市動物園)

來勸架的保育員常被當成遷怒、攻擊的對象(圖片來源:北市動物園)

平均壽命50歲的蘇卡達象龜需要較大的照養環境(圖片來源:北市動物園)

近期有民眾在網路上分享一段臺北市立動物園非洲動物區的蘇卡達象龜被拱「翻車」影片，畫面中還可看到保育員協助象龜翻身及勸架，引起熱烈討論。臺北市立動物園表示，象龜會為了爭奪或捍衛地盤而上演全武行，此時保育員不但要協助翻身，還要調停、勸架，還得為了轉移象龜的注意力，提供行為豐富化使用的滾動浮球讓象龜追逐，減少持續的挑釁行為。

臺北市立動物園動物組吳立信組長說明，蘇卡達象龜之間發生打鬥通常是因為繁殖季節爭奪地盤，在動物園常見是在每年的五到七月，剛好是天氣開始變熱的時候。而最近在12月觀察到象龜打架的情形，可能是因為天氣時冷時暖，加上園內開始啟用象龜保暖的加溫燈設施，導致象龜覺得有回暖的錯覺，又誘發了蘇卡達象龜們爭地盤搏鬥的現象。象龜為了保護自己的領域而啟動的戰鬥姿勢，會先將頭縮進殼內，接著四腳同時用力向後蹬，利用喉盾衝撞推擠對方，即使對方已經被推到翻倒，仍不會輕易罷休。所以在翻倒的象龜身邊常見另一隻象龜還在用龜殼撞擊，有的人會誤解那是試圖拯救「翻車」的同伴，但其實牠只是還沒有放棄攻擊。

吳立信組長表示，動物園的保育員看到或是獲得通報象龜「翻車」後，會到戶外活動場內協助蘇卡達象龜翻回身來，有時「調停」不成，還可能成了被攻擊衝撞的目標，但這時保育員還是只能想辦法好好「勸架」，將象龜拉離打鬥的對象，轉移還在處在戰鬥模式象龜的注意力。動物園目前在蘇卡達象龜的戶外活動場投入活動浮球，作為行為豐富化道具，希望象龜可以認真改追浮球不要再追同伴。

有不少民眾看到象龜可愛而作為寵物飼養，臺北市立動物園表示，蘇卡達象龜照養環境需要很大的空間外，平均壽命在50歲以上的牠們，可能會面臨飼主因為搬家、結婚生子、出國深造或各種原因而無法繼續飼養長壽陸龜的窘境，呼籲民眾不要在沒有做足功課的情況下將蘇卡達象龜做為寵物。

