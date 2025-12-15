「象龜打架打到翻肚」北市動物園蘇卡達爆紅！遊客狂笑 保育員勸架還被追

象龜打架翻車多屬自然行為。（北市動物園提供）

近日有網友分享在臺北市立動物園非洲動物區，目擊蘇卡達象龜被同伴推翻、保育員進場協助翻身與調停的畫面，引發熱烈討論。對此，園方出面說明，象龜「翻車」並非意外，而是與地盤爭奪有關的自然行為，保育員也時常必須扮演「角力賽裁判」，確保動物安全。

象龜為何會「翻車」？動物園揭真相

臺北市立動物園指出，蘇卡達象龜在爭奪或防衛地盤時，會主動推擠具有威脅性的對象，過程中常見其中一隻被推到翻覆在地。

值得注意的是，翻倒後仍被另一隻象龜持續撞擊的畫面，常被遊客誤認為是在「幫忙翻身」，但實際上多半是攻擊行為尚未結束，並非同伴互助。

臺北市立動物園非洲動物區，蘇卡達象龜因爭奪地盤推擠翻車，保育員進場調停。（北市動物園提供）

為什麼冬天也會看到象龜打架？動物園這樣解釋

園方說明，蘇卡達象龜較容易出現爭鬥的時間，通常落在每年5至7月氣溫回暖、進入繁殖季時。

不過，若在12月等非典型時期仍觀察到象龜衝撞、翻車，可能與近期氣候偏暖，加上園內啟用保暖加溫燈，使象龜產生「回暖錯覺」，進而誘發地盤爭奪行為有關。

非洲動物區為何特別常見？園方曝「一對一單挑」關鍵

園方進一步指出，非洲動物區的戶外活動場地空間較大、個體數量相對較少，象龜可爭奪的對象更加明確，因此更容易出現「一對一」的對抗情況，也讓翻車畫面更容易被遊客觀察到。

象龜翻車保育員怎麼辦？為何反而被追著跑？

當保育員接獲通報或自行發現象龜翻覆，會立即進入活動場協助翻身，並同時觀察是否有外傷。然而，仍處於攻擊狀態的象龜，有時會誤判情勢，將保育員視為「介入戰局的一方」，轉而衝撞或追逐保育員。

為避免衝突擴大，保育員需設法將打鬥個體拉開，並轉移注意力。

用什麼當轉移目標？園方強調尊重自然行為

園方近期在象龜戶外活動場引入滾動浮球等行為豐富化道具，希望象龜能將注意力轉向追逐物件，而非持續挑釁同伴。

同時，保育員也會持續監測象龜外觀與體重，只要沒有過度激烈的衝突影響健康，仍會尊重其自然行為表現。

蘇卡達象龜適合飼養嗎？

臺北市立動物園也藉此機會呼籲，切勿在未充分了解情況下，將蘇卡達象龜視為寵物。

園方指出，蘇卡達象龜不僅需要極大活動空間，平均壽命更超過50年，飼主未來可能因人生階段變化而無法繼續照養，印證「一龜傳三代，人走龜還在」的說法。若缺乏全家長期照養的共識，長壽陸龜恐面臨被棄養的風險。

