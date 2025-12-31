豪乳特助閨蜜也出事！接手買超跑洗錢 偵訊後30萬交保

台北地檢署持續偵辦太子集團跨國洗錢案，昨（30）日再度約談李添貼身助理林昱妏及天旭國際4名工程師到案。林昱妏因涉嫌協助購買超跑與豪車，經訊問後，以洗錢罪裁定30萬元交保，4名工程師則依洗錢及賭博罪，分別裁定張奕豪20萬元、蔡貴翰15萬元、張俊豪10萬元、陳正揚10萬元交保。

北檢持續偵辦太子集團跨國洗錢案，專案小組成員在豪宅內搜查證物。（圖／資料照片）

專案小組追查發現，太子集團在台最高領導者李添，從2017年起便陸續在台購買超跑和豪車，並委託特助劉純妤、林昱妏負責與車商洽談。林昱妏與劉純妤是朋友關係，當劉女進入太子旗下博弈公司天旭國際任職並擔任李添助理後，就找林女加入共同擔任助理工作。

北檢今年11月4日發動首波大規模搜索，兵分47路共拘提23人到案，其中劉純妤當時被認定是替李添在台購買貴重用品，非洗錢核心成員，獲15萬元交保，她當時穿低胸燦笑離開地檢署，引發網路熱議，林昱妏則在11月首度被約談，釐清天旭國際洗錢狀況，當時裁定10萬元交保。

據了解，太子集團女特助劉純妤（圖）離職後由閨蜜林昱妏接手，檢方約談後，林女以30萬元交保。（圖／資料照片）

12月24日，專案小組再度約談劉純妤到案，據悉劉女在接受訊問時哭得撕心裂肺，不斷強調她只是跑腿幫忙買東西，檢察官最後諭知加保50萬元。由於劉女離職後由林昱妏接手處理，專案小組為釐清金流，30日再度傳喚林女到案，訊後檢察官認為林女另涉犯洗錢防制法洗錢罪，諭知加保30萬元。

檢調追查，以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，於多國建立龐大企業網絡洗錢，透過加密貨幣、線上博弈等手法，將詐騙收益挪移至太子集團在多國成立的空殼公司，並以購買超跑、房地產等方式洗錢，隱匿犯罪所得。檢方先前已向法院聲請扣押相關不法所得，包括18筆不動產、48個車位、34輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，總價值逾45億2766萬餘元。

