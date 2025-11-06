「豪乳特助」15萬交保燦笑 網批：難怪詐騙天堂！北檢說話了

劉姓特助涉太子集團案，複訊後15萬元交保。（資料畫面）

柬埔寨太子集團涉嫌跨國詐欺與洗錢案，首腦陳志等人遭美國司法部起訴，台北檢調掌握陳志於台灣設有多間公司，主動偵辦，搜索47處所、拘提25人，扣押資產逾45億元，其中，涉案的劉姓女特助4日以15萬元交保時露出燦笑，引發輿論批評「難怪台灣是詐騙天堂」。對此，北檢回應，檢察官是依涉案情節輕重、資力等因素決定強制處分結果。

太子集團涉在多國從事詐欺與洗錢活動，美國聯邦檢察官已於今年10月8日起訴首腦陳志等人，美國財政部並於10月14日將該集團在台設立的9家公司與3名台籍人士列入制裁名單，北檢於隔日主動分案偵辦，並在11月4日搜索全台47處地點，拘提25名被告、通知10名證人到案，扣押不法資產總額逾45億元。

廣告 廣告

在被拘提人員中，陳志的中國籍親信李添在台聘任的特助劉女，經複訊後以15萬元交保，她離開北檢時露出燦爛笑容，相關畫面曝光後引起輿論熱議，有網友質疑交保金額過低，「難怪台灣是詐騙天堂」，對此，北檢回應，檢察官是依涉案情節輕重、資力等因素決定強制處分結果。

網友曝光劉姓助理的LinkedIn簡歷，職場意向皆是個人助理、辦公室助理，自稱是經驗豐富的行政助理，通常是遠距辦公向老闆報告日常工作，若老闆需要英文翻譯，也會隨對方出差，還特別寫下「由於行業原因，我處理過許多特殊且新穎的任務」，她描述自己富有想像力、適應力強。

至於過去工作經歷，劉姓助理擔任過卡達航空空服員、紐西蘭店鋪經理，從2018年擔任CEO特助至今，對於管理和採購奢侈品也有經驗，像是陳年烈酒、葡萄酒和藝術品，她也擁有海外學歷，曾經就讀就讀紐西蘭奧克蘭理工大學。