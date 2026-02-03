豪大雞排「水溝蓋」刷網 民怒：這太「到」地

士林夜市知名豪大大雞排，有民眾直擊，店員竟然把烤網放在水溝蓋上清洗。（圖／東森新聞）





士林夜市知名豪大大雞排，好吃到連外國人來台都會點上一份。不料近期卻爆出食安疑慮嗎？有民眾直擊，店員竟然把烤網，放在水溝蓋上清洗，目擊民眾直呼太到地「太噁心」。對此，業者致歉表示會改善。3號下午衛生局也緊急派員稽查，表示針對衛生缺失，會要求限期改善，若未改善最重可處兩億元罰鍰。

高溫油炸不只表皮，金黃酥脆肉質更是鮮嫩多汁，士林夜市豪大大雞排不只台灣人愛，觀光客更是慕名而來，只不過，店員努力左刷右刷，刷烤網的位置竟然不是在水槽，而是在水溝蓋上，民眾目睹直呼還真到地，不只很噁，更怒轟不知道吃下多少細菌，決定要檢。

廣告 廣告

士林豪大大雞排開業多年，店家招牌更寫上英文、日本、韓文，要來吸引觀光客，不過卻被民眾目擊，店家疑似在結束營業時，員工要清洗鐵網，卻直接在對面的水溝蓋上清洗，引爆衛生疑慮。

民眾：「那個水溝蓋畢竟是那種，平常有什麼髒汙黏在上面，或什麼我們都不知道，所以我是覺得這做法，真的不太好，夜市也有很多蟑螂老鼠，在水溝這樣爬，所以這樣刷反而有衛生問題。」

《EBC東森新聞》也獨家直擊，業者營業前大掃除，只不過，這粉罐掉下的瞬間不是擦乾淨換一罐，而是直接撿起來當沒事，然而不到幾分鐘，北市衛生局人員也來了，從裡到外，包括油鍋、餐檯、冰箱等，逐一檢查要確認有無缺失。

豪大大雞排闆娘郭小姐：「這個很多都因環境去處理，你如果有時間，你們晚上可以到夜市去走一趟，就知道他們夜市清理的過程，那我們會改善，用一個大的容器去裝這些。」

對此北市衛生局表示，若查獲缺失限期未改善，最重可處兩億元罰鍰，另外針對水溝蓋清洗行為，也可能違法，最重可處六千元罰鍰，畢竟攸關食安，這＂到地＂雞排，食品衛生可不能打折扣。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／來士林夜市必嘗 「豪大大雞排」遭直擊沒開發票？！

豪大大雞排退出大陸市場「門市全關閉」 衝上微博熱搜

獨家／西門町「豪大大雞排」無預警停業！ 觀光客撲空

