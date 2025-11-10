豪大雨先炸北部！估鳳凰週三「從這」登陸 暴風圈穿過台灣

生活中心／黃依婷報導

預期週三暴風圈靠近，中心登陸的時候已經是輕度颱風。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

颱風鳳凰今（10）日已經進入南海，繼續朝向西北西轉西北的方向移動，速度將逐漸減慢，海上颱風警報也可能在今晚發布，明日繼續往北轉北北東移動，朝向台灣海峽南部接近，下午有機會發布陸上颱風警報，速度有逐漸加快趨勢，週三颱風將進入台灣海峽，速度繼續加快，暴風圈開始影響中南部陸地。

天氣分析師吳聖宇在臉書「天氣風險 WeatherRisk」指出，週三傍晚到入夜颱風中心可能在雲林以南沿海登陸，登陸點位置仍有較大變數，預期颱風中心登陸後將以繼續通過台灣上空進入東北部海面機會較高，如果移動速度快的話，有可能在週四凌晨到清晨這段時間就會進入東北部海面，週四上午已經逐漸遠離，颱風警報也可望解除。

吳聖宇表示，鳳凰強度將呈現逐漸減弱的趨勢，預期週三暴風圈靠近、中心登陸的時候已經是輕度颱風，穿過台灣的過程中受地形破壞，減弱會更加明顯，週四凌晨到清晨進入東北部海面時可能已經減弱為熱帶性低氣壓，後續將再進一步轉化為溫帶氣旋。

吳聖宇提到，今明兩天雖然颱風還沒有直接侵襲，但是受到東北季風以及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部將有明顯的降雨，尤其今晚到明天白天期間形成共伴效應的條件會比較顯著，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮甚至到台東北部一帶都要嚴防豪大雨出現的情況。

吳聖宇提醒，颱風本身環流靠近，傍晚到入夜颱風中心可能登陸，雖然強度會逐漸減弱，但是預期從清晨開始隨著暴風圈接觸陸地，台中以南地區的降雨會漸趨明顯，東半部受東南風迎風面的影響，也持續會有較明顯的雨勢，反而是在台中以北到大台北一帶可能受地形屏障作用，加上共伴效應的區域也北抬到北方海面，將有風雨減小的空窗期出現機會。

吳聖宇預估，週三晚間到週四凌晨這段期間颱風中心登陸後逐漸經過台灣上空，繼續進入東北部海面，強度持續減弱，預估中南部的風雨在週四清晨前可能還是會比較明顯，但隨著颱風減弱將會有慢慢變小的趨勢，花東地區則是會進入背風面，風雨有明顯減小的機會。

