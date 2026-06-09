豪大雨影響 中橫便道不通 和平國中畢典延期

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受豪大雨影響，中橫便道今天上午及中午通行班次皆取消。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕受滯留鋒面及西南氣流影響，台中市山區今早下大雨，不僅造成中橫便道上午及中午的通行班次暫停開放，因下午雨勢增強，預計下午4點半的通行班次也會取消；另和平國中原訂明天(10日)辦理畢業典禮，校方也宣布延至11日周四下午舉行。

中央氣象署昨免6點半發布豪大雨特報，指今起台中市山區有局部大雨或豪雨，果然，由於山區雨勢達到停班課標準，昨晚10點，中市府即宣布和平區今天停止上班上課，中橫便道今天上午7點半及中午12點的通行班次，也因雨勢影響而取消。

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公路局谷關工務段長饒哲銘表示，由於山區雨勢愈晚愈大，中橫便道下午4點半的通行班次，應該也無法開放。

除了道路交通受影響，和平國中表示，因和平區豪大雨通報今明 (9、10) 兩天雨勢最大，考量山區安全，原定明天(6月10號)辦理的第56屆畢業典禮，也將順延至6月11日周四下午2時舉行。

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