豪大雨挹注！石門水庫回升、寶山寶二滿水位 桃竹民生農灌及竹科供水無虞

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石門水庫雨勢響雨濛濛，集水區連續降雨，挹注逾３千萬噸，桃竹民生及竹科供水穩定。圖：曾增勳翻攝

受梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，近日全台豪大雨不斷，桃園市石門水庫集水區降雨，挹注石門水庫逾3000萬噸水量，至今天下午3時，石門水庫蓄水量1.51億噸、回到3個月蓄水量，新竹寶山、寶二水庫蓄水亦達滿水位，有效疏解桃竹民生用水及竹科產業用水需求。

這波梅雨滯留鋒面帶來各地豪大雨勢，氣象署指出，今、明兩天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，中南部地區、東部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，出現局部大雨，其他地區短暫陣雨，雨勢預計明天趨緩，周五會再出現下一波降雨。

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石門水庫集水區山區近日連日降雨達100毫米，為水庫入流帶來逾3000萬噸水量，石門水庫今天雨勢影響水庫大壩霧濛濛，至今天下午3時，石門水庫水位238.28公尺、蓄水量達1.51億噸，蓄水率73.57%；寶山水庫蓄水達512萬噸、蓄水率達100%滿水位，寶二水庫蓄水率亦達99.9%，蓄水量達3380萬噸，可充分供應桃竹農灌及竹科產業用水需求。

北區水資源分署表示，桃園地區一期稻作自5月下旬進入抽穗期，預計6月底完成抽穗期供灌，目前石門水庫蓄水量略優於近5年平均值，在農水署桃園、石門管理處趁下雨加強埤塘注水及節水供灌下，評估農民一期稻可順利收割，民生、工業各類用水供應無虞，新竹地區水情亦因寶山、寶二水庫系統接近滿庫，各類供水正常。

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