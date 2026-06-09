豪大雨掀陽台改造潮 專家提醒兼顧法規與管委會審查

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面對頻繁降雨與夏季高溫，兼具遮雨、防曬與通風功能的升降百葉窗近日詢問度超高。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 近日受滯留鋒面及西南風影響，全台各地降雨明顯，高雄也陸續出現短時強降雨與局部豪雨。面對頻繁降雨與夏季高溫雙重考驗，不少大樓住戶開始重新檢視住家前後陽台的防雨、防曬與通風問題，希望在不影響建築外觀與公共安全的前提下，提升居住品質。其中，兼具遮雨、防曬與通風功能的升降百葉窗，成為近期民眾詢問度相當高的改善方案之一， 但專家也提醒施工前應先確認地方建管規定、社區管理辦法及現場條件，透過法規、安全與社區共識三者兼顧，才能真正達到安心防護與舒適居住的目的。

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不少民眾表示，每逢梅雨季或午後雷陣雨，前陽台經常遭雨水潑灑，後陽台晾曬衣物也容易被淋濕；若再加上西曬問題，室內溫度往往明顯升高。因此，如何兼顧採光、通風與遮蔽效果，成為社區大廈住戶共同關注的課題。然而，陽台改善工程並非只考量功能性，更涉及建築法規與社區管理規範。依據高雄市政府工務局《建築物遮蔽設施設置原則》，遮蔽設施須採百葉或格柵形式，並保有二分之一以上透空率，同時不得突出陽台欄杆外緣，且需保留可開啟的進出口，以兼顧通風與逃生需求。

高雄市公寓大廈管理維護商業同業公會表示，社區最擔心的並非住戶改善陽台，而是各戶自行施作後導致外觀不一致，甚至影響消防逃生與公共安全。因此，多數社區會要求住戶提出產品形式、透空率、固定方式與施工圖說，再由管委會審查是否符合社區規約及安全標準。部分社區也逐步建立統一規格，包括顏色、材質、安裝高度與施工方式，讓有需求的住戶有所依循，同時降低鄰里爭議。

專家對此特別提醒，近年極端氣候與強降雨事件頻繁，陽台已不再只是附屬空間，而是住宅面對風雨與高溫的第一道防線，民眾切勿因急於改善而採取完全封閉式施工，以免涉及違建、通風採光不足或逃生動線受阻等問題。

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