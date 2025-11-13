豪大雨擴大4縣市！入秋最強冷空氣要來了 下週恐冷到12℃

【高沛生／綜合報導】今天出門真的要帶傘！雖然「鳳凰颱風」已經減弱為熱帶性低氣壓，但它的殘餘勢力加上東北季風雙重夾擊，導致迎風面地區水氣仍偏多。中央氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》採訪時特別指出，北部與東北部為有雨的天氣，並且有局部大雨發生的機率。

氣象署於下午13:05 發布豪大雨特報，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭、新北市地區(汐止區)及大臺北山區有局部大雨發生的機率，預計一路下到入夜。

氣象署資料也顯示，受熱帶低壓影響，北海岸及臺東縣山區今晨已有豪雨發生，提醒民眾要慎防坍方及落石。除了迎風面，清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，請用路人務必注意行車安全。

北部及東北部今日天氣明顯轉涼，全天溫度約在 20℃ 至 23℃ 之間，體感濕涼。其他地區溫度也稍有下降，白天高溫在 25 到 28℃，低溫則維持在 21 到 24℃。值得注意的是，氣象署測得今晨最低溫出現在新北市石門區，僅有 19.7℃，提醒民眾早出晚歸務必攜帶外套。

這波熱帶低壓與東北季風的配合，造成海上風浪極大。今日東北風偏強，基隆北海岸、臺灣西半部地區、恆春半島及澎、金、馬等沿海空曠區，易有平均風 6 級以上或陣風 8 級以上的強風。海面狀況更嚴峻，今日臺灣附近各沿海浪高介於 2 至 5 米，尤其北部沿海恐有 6 米左右浪高；中部以北、東半部沿海及馬祖易有長浪，呼籲民眾絕對不要前往海邊活動。

氣象署預報員林定宜同時預警，下一波東北季風對台灣的影響將會在 17 日至 19 日報到，屆時將有明顯降溫。請民眾提前做好準備，特別是北部與東北部地區，屆時最低溫可能一口氣降至 15℃，有「入冬」的感覺。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文指出， 下週一(17日)入秋以來最強的冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下週二(18日)迎風面逐漸轉乾，氣溫續降，下週二晚、週三(19日)晨北台將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現 12℃ 左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至 15℃ 左右，需注意保暖、並觀察模式的調整。

鳳凰颱風已減弱為熱帶性低氣壓，但東北季風迎風面水氣仍多。中央氣象署

