豪大雨炸彰化! 南彰一期水稻"倒伏" 火龍果泡水

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中部中心/李文華 彰化報導

彰化縣連日遭豪雨猛烈襲擊，農作物嚴重損害，像是溪州等水稻產區，出現大面積倒伏，讓農民憂心，今年收成會大打折扣。另外，在埔心鄉，火龍果產區受創很明顯，不少果園一度積水超過半公尺，當陽光一曬，有些受災的果實，直接從樹上掉下來！

一眼望過去，有些稻子還撐著直立，但是，這一大片一大片，紛紛臥倒在田間，風吹稻子隨風搖曳的美景，沒了，這個專有名詞，稱為"倒伏"，稻子結穗後，無法承受風雨而傾倒，嚴重影響產量與品質！稻子一倒伏，價格往下摔，一台斤不可能賣到原來的11元，就看稻米濕度，可能降低到10元以下！

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雨彈開炸農作！溪州水稻嚴重倒伏 埔心鄉火龍果產區受創逾5成

彰化水稻火龍果受災。(圖/李文華攝)南彰化的一期水稻，已經進入成熟期，距離採收期大約兩星期，出現"倒伏"災情也最為嚴重，初估從溪州、竹塘到埤頭一帶，大約有3千公頃水稻田，變成"泡水稻"！農民的困擾，還有，擔心雨會再下，稻田都在搶收，但是，割稻機多數還在南部作業，割稻機一機難求，如果無法及時搶收，接下來還可能有損失！

另外，在埔心鄉，火龍果田也一度泡水！火龍果評鑑常勝軍，陳勝得，果園位在比較低窪處，水一度淹到小腿肚，水退了，陽光一曬，還沒熟成的火龍果，就從樹上掉下來！

ㄟ，眼睛看到，大部分都還掛在樹上不是嗎？陳勝德摘下一顆，切開來，看到沒有？裡面是"黑心的"！他不敢把這樣的火龍果，出貨給客人，幾乎被迫全打掉！全鄉的火龍果損失，恐怕超過五成。正值採收旺季，卻遇上水患，農民直呼無奈！

雨彈開炸農作！溪州水稻嚴重倒伏 埔心鄉火龍果產區受創逾5成

彰化水稻火龍果受災。(圖/李文華攝)







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