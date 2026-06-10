豪大雨狂炸！ 彰化水稻、花生、葡萄、芒果泡水災情擴大

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豪大雨狂炸成災！彰化水稻、花生、葡萄與芒果，出現倒伏與泡水災情！（圖：李河錫攝）

豪大雨狂炸中台灣！彰化縣1期水稻出現倒伏災情，正逢盛產採收期的落花生、葡萄和芒果，泡水面積持續擴大；經縣府農業處冒雨勘查，還沒有出現嚴重農損，呼籲農民強化田間排水、搶收熟成農作，才能防範嚴重落果、裂果等延遲性災損！（李河錫報導）

受「梅雨」鋒面滯留影響，從9日起到10日上午，豪大雨狂炸中台灣！已造成彰化縣農產業紛紛傳出零星災情；根據縣府農業處長郭至善，一早冒雨勘災發現，南彰化已進入盛產採收期的1期水稻，出現「倒伏」災情最嚴重，從溪州、竹塘到埤頭一帶，約有3千公頃水稻田變成「泡水稻」；沿海落花生也出現災情；至於才剛採收約3成的大村鄉巨峰葡萄以及各鄉鎮的芒果園，則出現積水不退，如果大雨持續下，淹大水農作物種類與面積恐會持續擴大；因此，籲請設有「烘稻場」的農會與民間糧商，能夠全面啟動，配合農民依序搶收的水稻，才能嚴防天氣放晴後，出現稻子發芽、發霉等更嚴重的災損。

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豪雨成災！彰化縣水稻倒伏、花生、葡萄與芒果淹大水，縣府呼籲農友嚴防延遲性災損。（圖：李河錫攝）

至於淹大水的葡萄和芒果園，郭至善處長籲請農友們，強化排水、或動用抽水機排除淹水，才能有效防範落果、裂果等延遲性災損的發生；也請農友們，謹慎巡查水稻田與各類蔬果產區，如有淹水、受災部份，先行拍照存查，以利後續向中央申報災損救助確保權益！

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