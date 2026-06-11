豪大雨襲南投！自行車、星空季活動延期 塔塔加挑戰賽取消
受鋒面及西南氣流影響，全台各地持續出現豪雨及強降雨，考量山區道路安全及活動品質，南投縣政府宣布百K自行車及星空季延期舉行，另建大盃塔塔加騎乘活動取消。
原訂6月13日（六）舉辦的「2026南投旅遊百K自行車小鎮漫遊－集鹿水山城綠意遊」活動，延期至9月6日（日）舉行；原訂6月13日於鹿谷鄉溪頭明山森林會館前廣場舉行的「2026南投星空季」第二場主題日活動「森林微光站」，延期至7月4日（六）舉辦。另中華民國自行車騎士協會6月12日（六）主辦的「建大盃夏季KOM－塔塔加」騎乘活動取消。
縣府觀光處表示，經審慎評估後決定調整活動日期，希望讓民眾在舒適、安全的環境下參與活動。另雖然星空季活動延期至7月4日，但表演節目內容不變，仍以「在森林裡喝茶看星星」為主軸，結合森林茶席、夜間生態探索、天文觀星導覽、手作體驗及星空音樂晚會，打造今夏最具氛圍感的森林星空盛會。
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