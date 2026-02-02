豪奢裝潢得獎意外曝光沙鹿「莊園豪宅」！顏寬恒脫手涉假買賣判6月定讞

記者潘靚緯／台中報導

涉及豪宅假買賣2審駁回上訴，並限制出境8個月確定，顏寬恒怒轟是羅織罪名政治迫害。(圖／翻攝畫面)

位於彰化溪州被稱為「衣鳯百貨」的謝家豪宅，因彰化縣議長謝典霖帶著網紅主動開箱而曝光。而國民黨立委顏寬恒位於沙鹿的「莊園豪宅」曝光，則是因為設計師張于廷將得獎作品《顏公館》上網宣傳而意外曝光，遭檢舉占用國有地，之後張女涉入豪宅的假買賣，顏寬恒一、二審都依「共同犯使公務員登載不實罪（偽造文書）」判刑六月，顏寬恒等不服提抗告，最高法院認為二審裁定沒有違誤，去年九月駁回抗告確定。

設計師張于廷將獲獎作品《顏公館》上傳網路，意外曝光顏寬恒沙鹿莊園豪宅。（圖／翻攝臉書）

國民黨立委顏寬恒2021年參與台中第二選區立委補選時，被民眾檢舉沙鹿莊園豪宅的大門、車道、警衛室涉竊佔國有地，房屋、庭院內招待所為違章建築，而顏家的莊園豪宅之所以曝光，並非顏家主動，而是設計顏家豪宅的設計師張于廷獲得法國創新設計大獎NDA金獎，而將《顏公館》的內部設計照片上網，豪宅內部設計挑高、金碧輝煌，宛如奢華的私人宮殿，搭配大理石地板、豪華水晶吊燈、電視牆及皮革沙發等高級家具裝潢，豪奢程度令網友嘆為觀止。

顏寬恒為避免影響日後選情及政治生涯，透過苑裡營造負責人兼任公費助理林進福牽線，以借款為名，將沙鹿莊園豪宅的土地、房屋以4541萬賣給負責設計裝潢的澤序公司負責人張于廷。

其中竊佔國土部分一、二審都判顏寬恒、林進福無罪，不過豪宅轉售部分，台中地院和台中高分院都認定是「假買賣」，顏、林與張女三人觸犯「共同犯使公務員登載不實罪（偽造文書）」，顏一審判刑六月。

顏寬恒沙鹿莊園豪宅大門、車道涉及竊佔國有地，官司獲判無罪，房屋部分則有違章建築。(合成圖／翻攝畫面)

二審認為，顏、林及張否認假買賣，但三人就買賣磋商所述矛盾，加上豪宅占地面積甚廣，買賣雙方從磋商至簽買賣契約、移轉登記短短數日，張在簽約前沒了解或查看買賣標的，而買屋的金流是林進福籌措，足見款項出入為掩人耳目。二審駁回維持原判，全案已在去年九月確定。顏寬恒對此喊冤，強調是真實買賣，是想要把房子脫手回歸正常生活，在法庭也清楚說明具體金流，對法院判決感到委屈，認為是政治迫害。



