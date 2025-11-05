豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導
柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。
據了解，該集團透過在柬埔寨各地設立之強迫勞動詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺犯行，並在多國成立空殼公司，以購買奢侈品及房地產等方式洗錢，藉此隱匿跨國犯罪所得。
太子集團在台設立的「尼爾創新國際有限公司」會計陳昱岑（中）。（圖／民視新聞翻攝）
其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師，幫忙設計線上博弈程式。另外還以顥玥公司員工擔任線上博弈客服工作，形同是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。
檢警昨天大動作帶回公司相關人等25人展開調查，並通知10人到案說明。經漏夜偵訊，天旭工程師張芷寧20萬、劉純妤15萬、其餘被告3萬至70萬交保，人資長辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》等罪，罪嫌重大且有滅證之虞，今（5）日凌晨遭北檢向北院聲請羈押禁見。
法務部調查局則發布新聞資料說明，案為防止案關犯罪嫌疑人脫產，該局台北市調查處此前已彙整資料由檢方向北院聲請扣押裁定，聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億餘元）、各式名車26輛（價值4億餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億餘元），合計扣押物價值高達45億餘元，北院已刑事裁定准予扣押在案。
檢調搜索太子集團，包括和平大苑都入列。（圖／民視新聞翻攝）
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
更多民視新聞報導
美UPS貨機起飛不久墜毀炸成火球 至少3死11傷
藝人閃兵案持續延燒 劉世芳籲自首
台美協調中！66架F-16V交機延宕 洛馬公司回應
其他人也在看
【更新】太子集團在台詐騙洗錢45億！陳志親信辜淑雯聲押禁見
柬埔寨太子集團在台成立多家公司，涉嫌從事線上博奕、洗錢等非法行為，台北地檢署組成專案小組，先扣押相關不法所得，包含不動產、豪車、銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，同時在昨(11/4)日發動47路大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等集團成員25人，同時先將集團二當家辜淑雯等11名被告移送北檢複訊，辜女經檢察官連夜偵訊後，認為其涉犯《洗錢防制法》、《刑法》賭博、詐欺及《組織犯罪防制條例》等罪，且有羈押的事實及必要性，今(11/5)日清晨5時30分許，向法院聲請羈押禁見。太報 ・ 12 小時前
【動畫說時事】 黑金滲台！45億資產被扣 柬埔寨太子集團高層遭偵辦
黑金滲台！45億資產被扣，柬埔寨太子集團高層遭偵辦。柬埔寨太子集團在台涉嫌線上博奕與洗錢，北檢組專案小組展開調查，查扣不動產、豪車及銀行帳戶，總額約45億多元。 檢方昨(11/4)發動47路搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等25人，集團二當家辜淑雯等11人移送北檢複訊。辜女被認為涉犯《洗錢防制法》、《刑法》賭博、詐欺及《組織犯罪防制條例》等罪。檢方認為辜女涉案重大，有羈押的事實及必要性，今(11/5)凌晨5時30分向法院聲請羈押禁見。太報 ・ 7 小時前
太子集團爆乳助理15萬交保！傳招待所設台北101 內部裝潢超級豪奢
以陳志為首的柬埔寨太子集團，因涉跨國詐騙、洗錢、博奕等，本月4日，檢調發動大規模搜索，共拘提25名被告到案，並查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，天旭國際科技人資長辜淑雯，因有逃亡滅證之餘，遭檢方聲押禁見；陳志的中國籍親信李添、在台聘請的爆乳助理劉純妤，以15萬交保，其餘被告則分別被以3萬至70萬元金額交保。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
北檢查辦太子集團洗錢案 豪乳甜美女特助意外成「嬌點」
北檢偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，昨（4日）搜索和平大苑等47處所，拘提25名被告移送北檢複訊，訊後將在台博弈公司天旭人資長辜淑雯聲押禁見，其餘員工以70萬至5萬元不等金額交保，其中陳志陸籍親信李添在台聘請的助理劉純妤因白皙美貌與雄偉身材意外成為本案「嬌點」，她結束偵訊後以15萬交保，離開地檢署前臉上還帶著甜美燦笑，露出一口潔白牙齒。鏡報 ・ 6 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 7 小時前
柬埔寨太子集團涉跨國詐欺洗錢 內政部：配合美方查在台協力者
涉嫌跨國詐欺洗錢的柬埔寨太子集團董事長陳志，日前遭美國司法部起訴追捕，台灣檢警調昨（4）日兵分多路，針對在台組織高級幹部、成員展開搜索，並拘提多人。內政部長劉世芳說，陳志有多次進出台灣紀錄，但因為擁有多重國籍，加上他入境不是用柬埔寨籍，所以查察比較不易，現在將配合美方，希望能查出台灣的其他協力犯罪集團。公視新聞網 ・ 5 小時前
藝人自首說明閃兵案 文化部長李遠：誠實面對錯誤是進步的開始
藝人王大陸今年2月被遭查出涉嫌找「閃兵集團」，協助偽造體位逃避兵役，引發一連串逃兵風波，昨日更有藝人薛仕凌到新北地檢署自首說明閃兵。文化部長李遠今（5）日赴立法院報告業務概況並備詢，針對近期「藝人閃兵案」引發社會關注，國民黨立委羅廷瑋詢問文化部是否考慮撤回相關藝人曾獲的獎項資格。自由時報 ・ 8 小時前
檢調47路搜索太子集團在台101、和平大苑詐騙據點 美國制裁2台女到案
在柬埔寨建立跨國詐騙王國的「太子集團」董事長陳志，為英、美2國起訴後，台北地檢署也於10月15日分案偵辦太子集團在台涉及不法部分。台北地檢署4日指揮調查局台北市調查處、刑事警察局、台北大安分局等單位兵分47路發動搜索，地點包括位於101大樓的天旭公公司、和平大苑，拘提共25名集團員工、通知10名證人到案。25名被告中，包括已為美國財政部海外資產控制辦公室列入制裁名單的2名台灣人黃姓、施姓女子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
張庭曝全家福！15歲女兒身高衝破175cm 「健康小麥肌＋立體五官」超模氣場爆表
55歲張庭近日曝光全家福，兩個孩子的成長近況讓網友驚訝——13歲兒子林秉翰已逼近184公分的爸爸，15歲女兒林希曈也高達約175公分，一雙逆天長腿讓網友狂讚「根本是超模基因」！姊妹淘 ・ 1 小時前
林昶佐首登「北歐網路安全論壇」 談台灣資安經驗
（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩4日專電）駐芬蘭代表林昶佐受邀參加在赫爾辛基舉辦的「北歐網路安全論壇」，在主舞台圓桌論壇與芬蘭數位安全專家針對「混合影響」對談。林昶佐是2017年該活動開辦以來，首次邀請的台灣講者。中央社 ・ 20 小時前
太子集團涉在台洗錢逾45億 負責人交保.二當家聲押
生活中心／綜合報導檢調偵辦柬埔寨"太子集團"在台洗錢案，查扣不法金額超過45億元，董事長陳志逃亡目前全球通緝，台灣檢調昨天（4）兵分47路，拘提在台主要幹部等25人，其中負責設計博弈程式的集團二當家辜淑雯遭聲押，穿著低胸的性感女特助劉純妤，到案後則以15萬交保。部分員工各以3萬至70萬元不等金額交保。民視 ・ 4 小時前
柬埔寨太子集團在台公司涉洗錢 人資女主管聲押禁見
美國財政部10月間針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。北檢昨天指揮警調搜索，拘提25名被告，移送11人至北檢複訊後，人資辜姓女主管聲押禁見，其他10名被告以3萬至70萬元不等金額交保。今天將移送後續14人至北檢複訊。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
陳志最愛「山豬王」超跑被扣！太子集團5億超跑軍團曝 周董豪宅淪詐團展間
檢警調今（4日）大動作搜索跨國詐騙王國「太子集團」在台47處據點、凍結超過45億資產，除了天王周杰倫同棟住所11戶「和平大苑」、38個車位出現在搜索扣押清單，地下車庫還被翻出整排超跑軍團，市值粗估破5億，其中包括主嫌陳志最愛、市價2億元的布加迪Chiron「山豬王」。鏡報 ・ 23 小時前
謝侑芯猝死3天前爆「7閨密熱舞！」辣模Yumi.k被指在場 她首度痛訴真相
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志也捲入此案，兩人同處一室警方還在現場發現藍色藥丸和毒品。事件曝光後，網友翻出謝侑芯猝逝前3天，與7名網紅閨密在馬來西亞熱舞畫面，怒斥：「為什麼就她走了？其他人都不出來解釋嗎？」其中一名閨密Yumi.k今（4日）首度親上火線痛訴真相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月領6萬！教授退休4年忽略「這1事」面臨破產 過上節儉晚年生活淚崩
許多人在退休前未做好財務規劃，往往導致晚年生活不穩。日本一名前菁英教授小山龍太，雖然每月可領28萬日圓（約新台幣5.9萬元）退休金，卻因缺乏理財計畫，晚年差點破產，被迫過上節儉生活，甚至因經濟壓力忍不住流淚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
案情不單純？薛仕凌自首卻「否認涉案」 知情人士：事有蹊蹺
藝人閃兵案持續延燒，在上月檢警執行第3波拘提行動後，陳柏霖、修杰楷、ENERGY坤達、書偉及棒棒堂小杰等人也陸續曝光，外傳仍有多名藝人涉案，而偶像團體「大嘴巴」成員、金鐘視帝薛仕凌今（4日）中午也傳出自行前往新北地檢署自首，但卻傳出他應訊時否認涉案，最後檢方諭知30萬元交保。鏡報 ・ 1 天前
檢調看傻眼！太子集團詐騙贓款豪買夢幻保時捷918 Spyder 全台僅10輛
柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」（Prince Group Holdings），因涉及跨國詐欺與洗錢被美國聯邦檢察官起訴，台北地檢署接獲美方情資後立刻介入調查，查扣在台資產高達45億元。令人咋舌的是，豪宅車庫裡停的不是一般座駕，而是價值8,000萬台幣、全球限量918輛的夢幻超跑Porsche 918 Spyder。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
苗市貓裏山公園赫見7條黃金與現金 沒人敢撿 (圖)
有民眾5日在苗栗市貓裏山公園發現7條黃金及大批現金紙鈔，初估價值高達新台幣數百萬元，因價值高昂沒人敢撿，經市公所通報警方找尋失主。中央社 ・ 6 小時前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
砲轟王子！吳宗憲怒指「要付出一些代價」：最討厭第三者裝深情
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。昔日夫妻檔曾同台放閃，如今卻撕破臉，情變原因牽扯出第三者，讓網友議論。而王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲，也在直播表達自己的看法，怒轟王子「第三者裝深情。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前