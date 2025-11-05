即時中心／顏一軒報導

柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。











據了解，該集團透過在柬埔寨各地設立之強迫勞動詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺犯行，並在多國成立空殼公司，以購買奢侈品及房地產等方式洗錢，藉此隱匿跨國犯罪所得。

快新聞／豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」

太子集團在台設立的「尼爾創新國際有限公司」會計陳昱岑（中）。（圖／民視新聞翻攝）

其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師，幫忙設計線上博弈程式。另外還以顥玥公司員工擔任線上博弈客服工作，形同是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。

檢警昨天大動作帶回公司相關人等25人展開調查，並通知10人到案說明。經漏夜偵訊，天旭工程師張芷寧20萬、劉純妤15萬、其餘被告3萬至70萬交保，人資長辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》等罪，罪嫌重大且有滅證之虞，今（5）日凌晨遭北檢向北院聲請羈押禁見。

法務部調查局則發布新聞資料說明，案為防止案關犯罪嫌疑人脫產，該局台北市調查處此前已彙整資料由檢方向北院聲請扣押裁定，聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億餘元）、各式名車26輛（價值4億餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億餘元），合計扣押物價值高達45億餘元，北院已刑事裁定准予扣押在案。

檢調搜索太子集團，包括和平大苑都入列。（圖／民視新聞翻攝）





