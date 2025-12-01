豪威發佈 OVB0D 手機 CMOS，1/1.11吋，似乎比 Sony LYTIA 901 更強一點

文章來源：Qooah.com

豪威（OmniVision）發佈 OVB0D 手機 CMOS 傳感器，對標 Sony 剛推出的 LYTIA 901。

據 GSM Arena 介紹，OVB0D 傳感器的尺寸為 1/1.11吋，相比 LYTIA 901 的 1/1.12吋稍大一些。傳感器像素數是 2 億，配備拜爾濾色片。

OVB0D 傳感器採用的雙重片上重組結構與 LYTIA 900 更複雜的 QQBC（Quad-Quad Bayer Coding）不同，可能細節表現會稍顯不足。

廣告 廣告

好在 OVB0D 傳感器也有獨特的優點，擁有 40萬 full-well、108dB 動態範圍、二代 DCG（雙轉換增益）以及 LOFIC（橫向溢出積分電容）等「黑科技」，寬容度更高，能在極限 HDR 場景獲得更好的拍攝畫面。

知名爆料人 @Ice Universe 爆料透露，OVB0D 傳感器將會在明年的 vivo、OPPO、小米、HONOR 旗艦機型中搭載。Samsung 則不太可能採用 OVB0D 或 LYTIA 900 傳感器，受限於「成本上升及利潤下滑」，可能繼續沿用 HP2 的 1/1.3 吋 2 億像素傳感器。