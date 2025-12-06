豪威OV50R 出樣引爆各廠，1/1.3吋大底，動態範圍達110dB

文章來源：Qooah.com

豪威集團在投資者互動平台傳來重磅消息，其全新推出的 OV50R CMOS 圖像傳感器已正式出樣，預計將於 2026 年第一季度啓動量產。

作為業界領先的圖像傳感器產品，OV50R 採用 1/1.3 吋光學格式，搭載 5000萬像素規格，像素尺寸達 1.2µm。該傳感器表現尤為突出，實現了單次曝光影片及預覽功能高達 110 dB 的超高動態範圍，這一成績得益於豪威集團第二代 TheiaCel 技術的加持。同時，4 倍感光度設計賦予其出色的暗態拍攝能力，即使在低光環境下也能捕捉清晰細膩的畫面。

它支援四合一像素合併技術，可實現 120 fps 的 1250 萬像素輸出以及 60 fps 的 4K 三通道 HDR 拍攝，滿足用戶對高幀率、高清晰度影片錄製的需求。此外，通過雙模擬增益（DAG）HDR 和傳感器內裁切變焦功能，該傳感器還能完成高品質 8K 影片錄製。100% 覆蓋的四相位檢測（QPD）自動對焦技術，則確保了拍攝過程中的快速精准對焦。

相較於上一代 1.2µm LOFIC OV50K，OV50R 在功耗控制上實現了顯著提升，功耗降低約 20%，在保障系統穩定運行的同時，有效延長了 HDR 影片的拍攝時長，進一步提升了用戶的使用體驗。