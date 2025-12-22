豪宅交易雪崩！新竹8字頭僅個位數、年減9成 限貸令重擊竹科新貴布局
新竹豪宅市場驚現劇變！受到限貸令衝擊，截至今年10月新竹地區8字頭豪宅交易僅存5筆，較去年70筆、年減逾9成，呈現「雪崩式」腰斬，儘管交易量萎縮，竹北高鐵特區單價仍衝上88.5萬元創社區新高，呈現極端量縮價挺格局。專家分析，高資產族在限貸下布局趨保守，建商也因應總價限制轉向中坪數推案，支撐單價盤整。
台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，今年截至10月底的交易，新竹縣市總價4000萬元以上、單價在80萬元以上的豪宅，總共5筆，成屋和預售分別為2筆、3筆；相較去年全年高達70筆、8字頭的豪宅交易，今年出現「雪崩式」腰斬。
4筆8字頭單價的社區皆集中在竹北高鐵特區，其中單價最高的是屋齡1年的成屋「合石如馥」，以單價88.5萬元暫居年度豪宅單價王，雖未超越去年的高樓層單價89萬元，但相去不遠；另一棟「坤山央央」的單價86.4萬元，也創下社區新高。
至於預售案方面，位於光明六路東二段的「緣璞學好」單價87萬元，是今年預售屋最高價社區；而嘉豐六路一段與復興二路上的「富源豐岫」，今年初有2筆交易，中高樓層86.3萬元也創下該社區新高。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示， 竹北高端客購屋實力無庸置疑，新竹也多年名列全台最富里，很會賺錢卻沒空理財的科技新貴族，大多視購屋為資產配置和保值增值的工具之一，因此，竹北豪宅單價持續創高。不過，受到限貸令影響，豪宅交易量大打折扣，高資產布局也偏向保守，而屋主也轉為惜售，呈現量縮、價格支撐的情況。
台灣房屋新竹高鐵站前直營店店長楊樹寶分析，新竹豪宅買盤以竹科企業主為主，又以水岸宅居多，慎選優質建商推案，搭配大坪數格局，彰顯財力和氣勢；而近年主力買盤則是高階主管，鎖定高鐵特區為主，考量總價和客層，建商推案逐漸轉向中坪數物件，多為60至80坪之間，總價4000萬左右最具銷售力，總價帶降低，卻能支撐高鐵各區新豪宅社區單價維持在8字頭水準。
第一建經研究中心副理張菱育指出，今年豪宅交易量大幅萎縮，除了處於高檔盤整的狀態，政策面影響甚鉅。受到限貸令持續發酵、央行信用管制未退場，要求不動產放款比重不得超過存款總量的3成，使得金融機構對高價住宅的貸款成數和條件趨於緊縮，即便是財力雄厚的高資產族，在購置豪宅時，若無法以全額現金的方式購置，其購置彈性就會受到限制。
張菱育也觀察，近兩年新竹縣市的8字頭豪宅交易量縮，單價支撐力道依舊強勁，如「坤山央央」和「富源豐岫」兩岸的交易皆創社區新高，顯示在營建成本和地段稀缺的雙重支撐下，頂級建案的價格依舊穩健，有需求的買方對優質且具備未來性的物件仍願意買單。
