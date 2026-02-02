豪宅內裝曝光！驚見「室內籃球場、恆溫大酒櫃」挨批炫富 謝典霖回應了

政治中心／陳慈鈴報導

國民黨籍彰化議長謝典霖（原改名謝典林，2025年9月又改回本名謝典霖）近日邀請「億百豪森 Haoson」開箱豪宅，超狂內裝曝光，不僅有家庭式籃球場，還有恆溫大酒櫃、視聽室等設施，遭外界質疑炫富、別有動機，話題持續延燒。對此，謝典霖本人也親自回應了。

「億百豪森 Haoson」於1月31日上架開箱謝典霖豪宅的影片。從片中可以得知，豪宅整塊佔地700多坪，與家人一起使用，而謝典霖的活動範圍140坪。一進門就可以看到一整面的恆溫大酒櫃，可以放300到400瓶酒。再往裡面走，還能看見豪華大浴缸。

但這些都不是最誇張的內部裝潢，最令人瞠目結舌的還是從3樓直接打通4樓，蓋了一座籃球場。此外，還有視聽室、撞球桌等娛樂設施。謝典霖還說：「而這邊的土地其實也不貴，這棟在台北，就是一般人的家庭。」

豪宅內部裝潢曝光後，隨即引起熱議。網友紛紛質疑「炫富？」行政院中部辦公室副執行長吳音寧也說，「這不是謝家第一次炫富」，透露在她競選立委投票前一天，謝家小弟謝曜宇就醉茫茫的開直播，炫耀他家多有錢，才不讓別人進去參觀，還用很低級的穢言穢語辱罵女性。雖然，謝小弟後來被謝家長輩帶去廟裡拜拜懺悔。她質疑謝典霖此舉顯然又忍不住想要炫一下了？畢竟在勞工平均收入全國倒數第一名的彰化縣，謝家的白宮顯得多麼「特別」？！

面對排山倒海而來質疑的聲浪，謝典霖也親自回應了。根據《自由時報》報導，謝典霖認為，自己的生活沒有什麼不能被檢視的地方，外界質疑此舉有特殊目的或動機，都不存在。對於曾有人以「百貨公司」形容他的住家而受到關注，他覺得不如讓一切攤在陽光下，「我又不偷不搶，今天只是把我的生活讓大家知道裡面長怎樣，讓大家也知道一下內部，不用在那邊猜測！」父母及弟弟居所部分，基於隱私並沒有對外公開。

謝典霖對此很無奈，「我又沒有要選縣長，一直拿這個來打，我也不知道意義在哪裡。」他也提到，這樣的情況在鄉下並不罕見，還說可以帶大家去看，很多戶人家都是類似規模。至於造價方面，謝典霖認為是地段的問題，不是價格的問題。他更以4000萬元的建築成本為例，表示如果是建在台中市，規模與樣貌就會不一樣，在鄉下會比較豪華。

