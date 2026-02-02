豪宅內裝驚見「室內籃球場」挨批炫富 謝典霖：讓大家看夠

彰化縣 / 綜合報導

彰化 縣議會 議長謝典霖，找網紅開箱豪宅，超狂內裝曝光，裡頭有家庭式籃球場，遭外界質疑炫富。對此，謝典霖本人親自帶記者開箱自家豪宅，強調自己沒有要選縣長，會想開箱是因為每次選舉，豪宅議題都會被攻擊，不如正面回應，讓大家看的夠，不過也被地方人士解讀，和謝衣鳳表態爭取2026彰化縣長大位有關，可能影響謝家政治布局，對此謝典霖還加碼爆料，姊姊謝衣鳳突發表態參選，沒有獲得家人支持。

進門就可以看到整面的恆溫大酒櫃，可以放300到400瓶酒，再往裡面走，二樓客廳做了伸降裝置，低頭就能看見一樓。彰化縣議長謝典霖說：「升上來的時候，樓上可以看到樓下。」但這些都不是最誇張的內部裝潢，最令人驚訝的是從3樓直接打通4樓，蓋了一座籃球場，另外還有視聽室等娛樂設施，謝典霖首次開放媒體進到屋內拍攝，豪宅內部裝潢曝光後，被質疑炫富。

廣告 廣告

謝典霖也正面回應，彰化縣議長謝典霖說：「已經跟國民黨講過沒有要選縣長，這個都是我在12月初就安排，選舉的時間就會被拿出來討論，與其要那時候拿出來討論，現在過年的時候，大家閒閒在家，先拿出來討論一下。」面對排山倒海質疑炫副聲浪，謝典霖認為生活，沒有什麼不能被檢視的地方，不過突然開箱自家豪宅，被地方人士解讀，和2026彰化縣長大位，姊弟相爭有關。

彰化縣議長謝典霖說：「她(謝衣鳳)突發宣布要選縣長，今天如果說，我爸媽有支持就會在後面給她背書，今天為什麼一直僵持不下的原因在這邊。」彰化縣議員(國)曹嘉豪說：「應該檢視的是他的能力，而不是他們家住的房子有多大，而不是他們家住的房子有多大。」

謝衣鳯表態投入藍營彰化縣長初選，謝典霖則持續爭取議長連任，地方政壇認為兩人，在政治布局存在競合關係，謝典霖用豪宅開箱，讓選民大開眼界正反面評論兩極，也在姊姊謝衣鳯問鼎縣長的路上增添考驗。

原始連結







更多華視新聞報導

謝衣鳯投入彰縣長初選 謝典霖表態拚議員、議長

開箱700坪豪宅！內建室內籃球場 謝典霖：一般家庭

姊弟相爭？ 謝典霖表態不選彰縣長 謝衣鳯：尊重弟個人規劃

