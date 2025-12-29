豪宅區拾荒婦與警鬥法！拖吊2機車無用？ 她有第三輛…

多次因為堆積的回收物與鄰居和環保局人員槓上，用機車佔位，被開4張紅單後，乾脆把車牌拔掉，警方這次直接把車子吊走。（圖／TVBS）

屏東東港豪宅區一名拾荒婦人，多次因為堆積的回收物與鄰居和環保局人員槓上，現在她又跟警方鬥法，用機車佔位，被開4張紅單後，乾脆把車牌拔掉，結果沒用，警方這次直接把車子吊走，只是沒想到的是她居然還有第三輛代步車。

多次因為堆積的回收物與鄰居和環保局人員槓上，用機車佔位，被開4張紅單後，乾脆把車牌拔掉，警方這次直接把車子吊走。（圖／TVBS）

東港警方日前出動大型吊車，在警察全程錄影蒐證的情況下，將停在紅線區域的兩輛機車吊走。這些機車都沒有掛上車牌，屬於東港豪宅區的潘姓婦人所有。當記者試圖詢問情況時，這位婦人立即關上門拒絕回應。從畫面可見，不僅是家門口，她的屋內也堆滿了回收物品，進出需要側身擠過。

潘姓婦人不但沒有改善囤積回收物的情況，還繼續用機車佔用空間堆放物品。（圖／TVBS）

儘管環保局在月初才進行強制清除，潘姓婦人於26日仍前往東港鎮公所和屏東縣環保局抗議。她不但沒有改善囤積回收物的情況，還繼續用機車佔用空間堆放物品。東港派出所所長黃奕鳴表示，該婦人的兩輛未懸掛車牌機車因違規停放，於12月29日上午依規定被拖吊，而該路段12月共告發違規停車4件。

無論是環保局還是警局的強力執法，都難以改變這位婦人對撿拾回收物的執著。（圖／TVBS）

環保局在過去三年內對這位婦人共裁處19件，罰金總額高達15萬元。即使兩輛機車被吊走，似乎仍無法阻止她的行為，因為她還有第三輛代步機車可以使用。無論是環保局還是警局的強力執法，都難以改變這位婦人對撿拾回收物的執著。

