豪宅失竊扯出內鬼！朴娜勑遭疑「自己人動手」 前經紀人怒翻臉內幕曝光

南韓人氣喜劇演員朴娜勑近日捲入與前經紀團隊的重大糾紛。（翻攝IG@wooju1025-horz）

南韓人氣喜劇演員朴娜勑近日捲入與前經紀團隊的重大糾紛，相關指控不僅止於勞資爭議，甚至牽扯私生活與醫療爭議。朴娜勑已正式宣布全面暫停演藝活動，而雙方決裂的關鍵導火線，也隨之曝光。南韓知名綜藝節目《我獨自生活》固定班底、喜劇演員朴娜勑，日前遭前經紀人指控涉及職場霸凌，並被影射疑似捲入非法醫療行為，引發輿論譁然。朴娜勑隨後透過影片宣布「全面暫停演藝活動」，風波迅速重創演藝事業。

朴娜勑與前經紀團隊關係全面破裂的關鍵，源自今年4月備受關注的「豪宅失竊案」。（圖／翻攝自文化日報）

南韓爆料型YouTuber李鎮浩於15日直播指出，朴娜勑與前經紀團隊關係全面破裂的關鍵，源自今年4月備受關注的「豪宅失竊案」。當時朴娜勑位於首爾、市值約55億韓元的住處遭竊，包含數千萬韓元珠寶在內的貴重物品失蹤，她也因此臨時缺席電台直播節目。

案件曝光後，部分媒體一度以「疑似內部人士所為」進行報導，引發高度爭議。李鎮浩強調，該說法並非出自朴娜勑本人，而是來自她當時交往中的男友。由於能自由進出住處的僅有2名經紀人與1名造型師，且三人當時尚未完成正式勞動契約及四大保險投保，相關揣測一旦坐實，恐對朴娜勑形象造成嚴重衝擊。

案件曝光後，部分媒體一度以「疑似內部人士所為」進行報導，引發高度爭議。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

李鎮浩進一步指出，為配合警方調查，朴娜勑的男友曾以「補齊勞動契約資料」為由，向經紀人與造型師蒐集個人身分資訊，實際上是提供警方參考。事後其中一名經紀人得知用途後，認為遭到欺瞞，雙方信任因此徹底瓦解。警方後續已確認，該起竊案為無關朴娜勑的外部第三人所為，但相關勞動契約與四大保險問題，直到9月才完成補齊，經紀團隊的不滿情緒持續累積，最終演變成公開爆料與法律對峙。

朴娜勑（左）涉嫌霸凌等爭議被製作組取消拍攝。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

爭議也直接衝擊節目製作。根據《OSEN》報導，MBC原本規劃推出以《我獨自生活》中「棕櫚油兄妹」為主軸的全新旅遊實境節目《棕櫚油之旅》，由全炫茂、朴娜勑、李章宇共同出演，卻因風波全面取消。此外，朴娜勑原定參與的另一檔MBC新節目《我也很開心》同樣暫停製作。

