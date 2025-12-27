豪宅幫傭大暈船！ 「美乳女神」席德妮史威尼全裸激戰人夫

席德妮史威尼在《家弒服務》中暈船人夫，有大尺度床戲。車庫娛樂提供

改編自全球暢銷小說的驚悚電影《家弒服務》（The Housemaid）於19日在北美上映，首週末3天票房即突破1900萬美元（約6億台幣），不僅刷新席德妮史威尼（Sydney Sweeney）從影以來最高的北美開票紀錄，更創下亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried）自2018年後最佳票房成績。

本片由《失蹤網紅》名導保羅費格（Paul Feig）執導，開票表現甚至超越其經典代表作，成為他近10年北美最賣座的懸疑作品。隨著美國聖誕假期展開，電影被看好將掀起一波長尾票房熱潮，台灣則定檔於12月31日上映。

布蘭登斯克勒納濕身大肌太迷人！

在《家弒服務》中飾演高富帥男主人安德魯的布蘭登斯克勒納，憑藉著專業訓練的健壯大胸肌與溫柔體貼的形象，讓不少觀眾像女傭米莉一樣「大暈船」，直呼他是夢幻丈夫。他也為《FLAUNT》雜誌拍攝了一系列展現大肌肉、濕身的宣傳照，充分展現他經過專業訓練的完美身材，相當符合他在《家弒服務》飾演豪宅男主人典型的性感形象。

布蘭登斯克勒納寫真照。翻攝X@BSklenarBRA

然而，布蘭登在接受雜誌專訪時卻語出驚人地表示，他其實打從心底厭惡這個角色，甚至討厭安德魯的一切行為。為了走入這個幽微、充滿祕密的內心世界，他必須不斷挖掘角色深處最難以啟齒的傷疤，才能在鏡頭前展現出那股讓人不寒而慄的張力。

床戲建立完全的互相信任

片中他與席德妮史威尼有多場大尺度的濕身戲與激情戲，席德妮史威尼說，「在拍攝這類場景時，完全信任你的搭檔非常重要。而我和布蘭登之間就存在著這種完全的信任。我們一起討論所有細節，在整個拍攝過程中，這種安全舒服的感覺讓我感到非常輕鬆自在。」

席德妮史威尼與布蘭登斯克勒納有全裸床戲。車庫娛樂提供

《衛報》（The Guardian）將《家弒服務》與90年代賣座情慾驚悚片《致命的吸引力》相互比較，並形容本片是「一部嚇人的精彩、或者可以說精彩的嚇人的心理懸疑驚悚片。」



