豪宅慘淪囤物室？200行李箱塞爆3房 寇乃馨廚房「鞋盒滿坑滿谷」畫面驚人
寇乃馨近年積極投入直播事業，事業版圖持續擴張，與音樂人黃國倫結婚17年來感情穩定，夫妻倆也經常透過社群平台分享生活點滴。近期兩人購入新房、展開搬家計畫，寇乃馨也趁機開箱居住多年的舊家，沒想到家中驚人的收藏規模意外成為話題焦點，不僅擁有超過200個行李箱，甚至連廚房都被大量鞋盒占領，讓網友看傻眼，直呼根本像倉庫。
廚房消失變鞋櫃 瓦斯早已停用
寇乃馨日前在Threads上分享影片，一進門映入眼簾的不是廚具設備，而是堆滿整個空間的鞋盒與各式生活用品。她透露，由於夫妻倆平時幾乎不下廚，多年前便決定將廚房改造成收納區，從櫥櫃、流理台到抽油煙機周邊，全被鞋盒和收藏品占據。
她笑說，家裡目前根本沒有「廚房」這個空間，甚至連瓦斯都已經切斷，避免大量物品堆放造成安全疑慮。面對外界好奇，她坦言鞋子數量實在太多，才一路收納到廚房區域，並強調所有鞋盒都有清楚標示，每雙鞋子都妥善保存，不是隨意亂塞。
自豪收納有系統 口罩、袋子分尺寸整理
除了鞋子之外，廚房空間還被規劃成大型生活用品儲藏區。寇乃馨表示，雖然家中物品數量驚人，但每樣東西都有固定位置，包括各式花樣口罩、衛生紙、洗臉機及大小不一的購物袋，都按照類別和尺寸整齊排列。
她更自豪地表示，自己向來重視分類收納，東西雖然多，卻都能迅速找到位置。她也不忘把老公黃國倫拖下水，笑稱：「不要以為黃國倫的東西不多，他的東西也全部都是。」認為這樣的整理方式其實是將空間利用發揮到極致。
200個行李箱占滿3房 收藏版還包膜
事實上，寇乃馨過去就曾公開家中的「行李箱王國」。她透露，家中至少擁有100至200個行李箱，並特別騰出3個房間分門別類收納。其中一間專門擺放精品等級的收藏款行李箱，由於捨不得使用，部分甚至還包膜保存。
另一間則收藏她最喜歡的雙星仙子Kiki & Lala主題行李箱，每個箱子內還放滿相關周邊商品；至於第三間，才是真正供工作與旅行時使用的行李箱。連部分已經損壞的行李箱，也被她拿來存放活動禮服與衣物，充分展現驚人的收藏規模。
網友評價兩極 有人喊囤積症也有人力挺
影片曝光後迅速引發熱議，不少網友對滿屋收藏感到震驚，紛紛留言表示「這已經不是收納，是囤積了吧」、「看起來壓迫感好重」、「豪宅竟然也能堆得像倉庫」、「鞋子多到連廚房都消失真的太誇張」。也有人擔心長期閒置的鞋包可能面臨脫皮、發霉及老化等問題。
不過，也有支持者認為每個人的生活方式不同，既然夫妻倆本來就不開伙，將閒置的廚房改造成收納空間並無不可，直言「用不到的空間拿來當倉庫很合理」、「家的舒適度本來就不是外人說了算」。寇乃馨這場「廚房變鞋櫃」的居家公開秀，也再度掀起外界對收藏與囤物界線的熱烈討論。
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