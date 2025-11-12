豪宅打折仍抗跌！「國泰天母」2.15億成交 持11年大賺3000萬
房市景氣進入盤整期，天母豪宅交易相對冷清，但近期實價登錄的一筆指標性交易，展現頂級產品的長線保值與增值力。「國泰天母」一筆屋齡11年的低樓層戶，今年8月以總價2.15億元、每坪125.5萬元成交，前一手屋主是在2014年以約1.85億元買進，持有11年轉手，帳面上成功增值3042萬元，突顯地段稀缺、產品優質的豪宅，在市場波動下仍能創造可觀獲利。
根據台灣房屋集團趨勢中心統計，近兩年前三季的天母億元豪宅交易狀況，2024年共計23件，到了2025年則大減至7件；2024年平均成交均價每坪136.6萬元，2025年則降至128.4萬元，降幅達6%。
去年天母豪宅最高單價社區由「華固天鑄」每坪178.4萬元奪冠，且第二名的「御上天母」單價也達154.4萬元；而今年截至目前為止，最高價社區為「國泰天母」每坪139.3萬元。
台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭表示，天母指標豪宅買方包括外派返台高階主管、外籍人士等，「國泰天母」是中山北路七段指標性豪宅、屋齡11年，本次交易戶有別於2022年開價約2.65億元，屋況仍為毛胚屋，是低樓層戶，成交單價略低，以開價約8折成交，算是在合理範圍。不過，該戶取得時間較早，有較大的增值空間，而社區最高單價仍為今年初交易，中高樓層的139.3萬元。
第一建經研究中心副理張菱育指出，今年國內整體房市受到美中關稅戰、全球政經情勢影響，高資產族對於高總價不動產的置產態度轉為觀望，且豪宅持有成本高、貸款成數受限、法人購屋審查制度趨嚴等政策因素，進一步壓抑買方意願。
張菱育認為，現階段豪宅市場為「優質個案具價格支撐力」的狀態，真正具地段稀缺性與產品特色的頂級社區，價格仍持穩，少有下修案例，未來若資金成本趨緩、政策環境放鬆，預期高端市場買氣仍有機會逐步回穩，朝穩健緩升的方向發展。
