豪宅拾荒婦拔車牌與警鬥 2機車仍遭拖吊

屏東東港一名住在豪宅區的潘姓婦人長期在家門口堆垃圾山，臭味和髒亂搞得鄰居怨聲載道，環保局3年來被罰了15萬，她一毛都沒繳，之前垃圾山被強制清除後，她乾脆用自家的2台機車，來保護垃圾山，警方開罰她還把車牌拔掉，以為公權力這樣就拿她沒轍，警方見招拆招。今天（29號）一早強制拖吊，並依引擎編號開罰，不讓這名婦人繼續為所欲為。

29號一早環保局和員警來到豪宅前，目標是路邊的這兩台機車，掀開帆布把車拉到路肩，再讓工作人員逐一拖吊，這2台機車不僅紅線違停，甚至連車牌都沒掛，車主是一名潘姓拾荒婦人，這麼做都是為了保護她堆在家門口的垃圾山，這垃圾山光是環保局，罰鍰就超過15萬，婦人一毛都不繳，軟的不行只好來硬的。

東港某民宿業者：「請問我們倒底要怎麼辦，現在用機車來擋，蟑螂蟲一大堆，馬路也一大堆。」

這裡是屏東東港興中東二街豪宅區的垃圾山，環保局3年來有多臭有多髒，隔壁的民宿業者最清楚，環境生意全受到影響，其他鄰居更指控潘姓拾荒婦人，不僅在自己家門口堆垃圾，還會把撿回來的垃圾丟到別人家。

附近鄰居：「她廚餘會倒在人家垃圾桶，都長蛆了然後人家攝影機有拍到她，她還說不是她，這些都她丟的。」

針對潘姓婦人門前堆的垃圾，罰了15萬也曾強制清除，婦人乾脆用2台機車保護垃圾山，但因為門前就是紅線，警方12月罰了4次又開出8張罰單，她甩都不甩還把車牌拔掉，以為這樣就能免罰，但警方把車子拖回去，仍可以用引擎編號確認車主，現在婦人得先繳完罰單，才能把機車給領回。

東港派出所所長黃奕鳴：「並依道路交通管理處罰條例，第12條第四項製單告發。」

但潘姓婦人不認為自己有錯，26號還跑到鎮公所，抗議垃圾被強制清除，環保局強調這一切都是依法告發。

記者VS.潘姓拾荒婦人：「啊怎麼囤成這樣。」

面對鏡頭潘姓婦人不願回應，不只外面連家裡都堆得像垃圾山，拾荒婦人造成鄰居困擾，還不甩罰單把公權力當塑膠，縣府公所和警方祭出強制力，不讓她繼續為所欲為。

