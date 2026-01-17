豪宅稅淪空頭支票？曝行政失誤

洛杉磯「豪宅稅」立法主要目的之一是，預防無家可歸問題。圖為遊民在洛杉磯市中心。（美聯社）

紐約郵報報導，洛杉磯左翼人士近期大肆慶祝為解決遊民問題而設的「豪宅稅」（Mansion Tax）成效斐然，卻避而不談一個尷尬事實：在籌得的10億美元資金中，市府用於住房建設的比率，竟然不到1%。

這項令人咋舌的行政失誤，源於一個重大的法律漏洞。儘管選民在2023年投票通過「豪宅稅」，但背後的進步派推手，卻漏掉一個關鍵機制：法律並未授權市府將這筆資金借貸給低收入住房開發商。批評人士指出，這原本應是整個計畫的核心。而若要建立從稅收資金池撥款給開發商的貸款體系，可能必須再次投票通過新法案。

南加州大學（USC）房地產客座教授史密斯（Mott Smith）在檢閱市府數據後說：「選民以為他們投票支持的是興建房屋，結果得到的是一筆高達10億美元卻無法使用的資金。」

「豪宅稅」的主要策劃者之一、民主黨籍市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）13日在市政廳階梯上，高調宣揚該法案已籌集到10億美元。然而，她並未提及那些令人汗顏細節。

官僚體系維運花費更多

根據紐約郵報查閱的洛杉磯住房局數據，雖然法案實施以來已徵收約10.3億美元，但實際支出的僅有9390萬美元，占總額不到9%。

更令人震驚的是，其中僅有938萬美元（不到總收入的1%）真正用於平價住宅的興建、收購或翻修。相較之下，行政管理與經常性開支就耗費1660萬美元（總支出的17.7%）。換言之，該計畫花在維運官僚體系的錢，遠比蓋房子還要多。

目前該法案的支出明細顯示，資金並未流向新的實體建築計畫，而是主要用於：

行政管理與顧問費： 擴充機構人力、聘請顧問。

法律訴訟：支付律師費以應對針對該稅收本身的各類訴訟。

遊民預防：支出的最大宗（約6790萬美元，占72.3%）用於遊民預防計畫，其中3040萬美元為短期緊急租金補貼。

這項法案對500萬美元以上的房產交易課徵高額轉移稅。史密斯指出，這項稅收已實質凍結全市的房地產開發。他參與撰寫的洛杉磯加大（UCLA）研究顯示，洛杉磯市內超過課稅門檻的房產交易量，比該縣其他地區下降30%至50%。

市府挨批腐敗搶錢行為

擁有23年經驗的Compass豪宅部門主管布朗（Danny Brown）說：「這是一個連鎖反應，整個房地產生態系統–這個城市巨大的經濟引擎–已經萎縮超過五成。」他直言：「如果資金真的按原意用於幫助需要房屋的窮人，我們都會支持。但這只是市府另一次腐敗的搶錢行為，偽裝成低收入住房的解決方案。」

法案的支持者包括赫南德茲、各大工會（例如：SEIU 2015、UNITE HERE Local 11）及進步派倡議團體。加州州長紐森在競選期間也曾公開稱讚此舉是解決遊民問題的「雄心創舉」。

然而，主導此法的赫南德茲同時也負責管理惡名昭彰的麥克阿瑟公園（MacArthur Park）。該處目前淪為芬太尼交易與毒品泛濫的戰區，遊民甚至能領取免費的煙槍。

針對上述質疑，赫南德茲議員辦公室與紐森州長辦公室均未立即回應紐約郵報的置評請求。

