豪宅設計回歸純粹質感，新北市142坪現代宅讓剛剛好的奢華演繹高端品味

位於新北市的142坪新成屋，以現代風為設計主軸，打造一處低調奢華的豪宅空間。室內格局規劃為四房，搭配寬敞開放式的公領域設計，不僅拓展了空間尺度，也提升了居住的通透感與自由度。整體美學回歸純粹本質，選用恰到好處的高級建材層層堆疊，巧妙演繹剛剛好的奢華，細膩彰顯低調奢華的生活品味。



玄關以暗色地坪界定場域分野，搭配灰色牆面相輔相成，形塑一處靜謐沉穩、療癒身心的迎賓空間。踏入公領域的過程中，木質板材作為過渡語彙，佐以鍍鈦金屬點綴，緩緩揭開靜奢美學的序幕，也象徵機能與氛圍的轉換。公領域陳設以淺色調為主軸，細膩的魚骨拼木地板鋪陳出浪漫基底，搭配灰色ㄇ字型沙發，素雅而大器，營造出溫馨而不失格調的日常氛圍。電視牆則以石材立面搭配鍍鈦細節，在現代俐落線條中融入奢華質感，提升整體空間層次。開放式餐廳透過天花板高低變化巧妙劃分區域，中島台與餐桌一體成型，營造出流暢完整的用餐與待客情境。側牆收納以石紋包覆，中央點綴金色小吧台作為跳色焦點，不僅增添畫面亮點，也與餐桌上方的燈具形成視覺呼應，為空間注入一絲精緻與華麗。起居室以墨綠色為主色，搭配上磚紅色沙發椅，氛圍感溫暖舒適，大面電視牆的木質則巧妙修飾深色色彩所帶來的量感，讓畫面變得更輕盈。



主臥室將空間大幅留白，地坪顏色也變得更深，爲寢臥區營造沉穩、內斂的舒眠情境，天花大樑所產生的稜角，也藉由弧形修飾，視覺上更顯柔和；燈光規劃上選擇將直接照明比例將低，透過間接照明兼顧柔和感受與亮度，無形中將低五感刺激，讓感官得以好好休息。更衣間跳脫白色主調，改以灰色鋪陳，搭配開放櫃體設計，在有限坪效中放大空間感，一旁的梳裝台提供舒適的保養、化妝空間，讓女主人可以在此從容梳妝，想受專屬me time。



客廳側牆選用灰色特殊塗料鋪陳，營造出簡約而內斂的質感語彙，讓空間呈現低調沉穩的美學基調。中央嵌入一座電子壁爐，透過溫潤的視覺效果，賦予空間溫馨而悠然的氛圍。不論是炎炎夏日或寒冷冬季，都能帶能寧造出舒適的儀式感，悄然提升居家生活的品味層次。

