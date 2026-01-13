豪宅設計關鍵解析，量身訂製空間與生活動線的高端住宅美學

編輯 陳思靜｜圖片提供 蟲點子創意設計

豪宅的故事，從來不是以坪數揭幕，而是以屋主的生活尺度展開。當住宅不再只是安身立命的容器，而成為一座為個人精神量體裁衣的舞台，高端設計才有了更深的使命。真正的奢華不是堆疊材質，而是為居住者敞開更多生活的可能，讓日常在細節裡悄然升溫。



設計師透過縝密推敲，將光線的落點、動線的節奏、私領域的靜度與公共空間的尺度，透過淬鍊成菁的設計經驗細膩雕鑿，彷彿替生活進行一場無聲的編舞，使空間能回應情緒，也能包容居住者對家的渴望。

50坪開放式公領域配置，純白木質調打造玩樂與生活共存的家

50坪的住宅屋主在毛胚階段便與設計團隊攜手布署，以軸線延展創造流暢開闊的視野，讓家人在日常裡總能不經意地彼此靠近。

玄關的地磚一路踏進中島餐廚，與客廳木質地板交會出柔和的場域界線；並通過弧形牆面自玄關延伸入客廳，柔和整體空間氛圍，也成為引導每一次回家的步伐。客廳區的落地窗邊，利用架高的臥榻創造閱讀與放空的小港灣；並運用一字型沙發界定出多功能室。而多功能室則保有開闊寬敞，旁邊規劃有書櫃層架，創造出自在舒適的閱讀區；透過金屬直梯創造出下層為靜謐書房，上層為迷你樹屋的趣味量體，孩子們爬上樓梯後，透過圓孔窺向客廳，笑聲歡快，讓整個家多了幾分玩心。

落地窗邊架高的臥榻是閱讀與放空的小港灣，而客廳天花板預留的掛勾則讓盪鞦韆與TRX成為家的日常風景。整個公領域被純白與木質包覆，像一個溫暖的開放舞台，並讓這個家因遊戲場域而更加鮮活，也因此家人的聚合而真正完整。

56坪純白簡約風住宅，以軸線分配打造層次感與高彈性生活機能

56坪的新成屋以白色為基調，在純白的基底上層層疊出節奏。設計團隊以多組軸線安排生活場景，讓家在視覺上輕盈、在使用上靈活，更能依照日常心情自由伸縮。透過軸線分配的巧思讓家富有層次，也因彈性機能使生活充滿韻律。

踏入公領域，客廳橫向軸線的適度留白，沒有刻意堆疊的裝飾，而是為吊椅保留了一片空地，讓它像一朵漂浮的小雲，成為家人放鬆的專屬座位。電視則以電視柱固定，具備可旋轉的巧思，使觀賞視角不再受限；無論在客廳小憩、在餐桌用餐，甚至在廚房備料，都能共享同一個畫面，讓日常互動自然串連。

餐桌與廚房與電視沿著同一條軸線排列，氣球吊燈柔和亮起時，界定出溫暖的聚會區。透明推拉門則像一層輕盈的隔屏，能在烹飪時自由上、在宴聚時敞開，把空間使用的彈性推到最大。

走向睡眠區，推拉門的巧用再次展現純白空間的靈動。既能保有隱私，又能在需要整體通透感時展開，讓休息的領域同樣自由舒展。

50 坪通透公領域規劃，實現光線流動的現代多功能居家

50 坪的新成屋，設計以「順應空間優勢」為核心，將屋主與母親的生活需求明確落實。為保留窗邊採光與開闊視野，客廳與書房以玻璃界定，形成通透的公共區域。整體以三條軸線梳理公領域，劃分出收納餐食、日常生活與行走動線三個清晰區塊，讓使用節奏更直覺。

玄關利用內凹櫃體、洞洞牆與臥榻形成閱讀區，並以灰色天地壁界定室內外。客廳的電視牆與天花以 L 形延展，整合至玻璃書房，視覺連續且乾淨。夜晚放下大型投影布幕，空間深度轉化為具臨場感的觀影環境。

書房以玻璃帷幕與客廳分區，架高的窗邊地板隱藏窗框，拉出內外延伸感。臥榻一路延伸至多功能房，兼具收納、客房與未來孩房彈性。書桌以摺紙概念減少分割，上方無框玻璃引光入室，使整體保持明亮、開放、並精準貼合生活使用。

