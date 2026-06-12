豪宅變凶宅！高三生墜露台亡 屋主怒向家長求償結局曝
高雄一處豪宅大樓，於民國113年聖誕夜發生墜樓憾事，一名就讀高三的18歲學生，從高樓墜落至3樓露台身亡。事發後，露台所在住宅的屋主認為，房屋因此成為事故現場，影響未來交易價值，向死者父母提起民事訴訟，求償房價減損、法事費用及精神慰撫金共計650萬餘元。不過，高雄地方法院審理後認為，死者案發時已成年，父母不須負擔法定代理人責任，也無證據證明管教失當與事故有關，判決駁回屋主全部請求。
學生墜3樓露台亡 屋主：房屋價值受影響
判決書指出，屋主表示，事故發生後，不僅配合警方及相關單位處理現場，房屋也成為外界認知的事故現場，影響市場觀感與未來交易價格。屋主主張，房屋市值約3100多萬元，估計價值減損達三成，因此提出600萬元房價損失賠償，另加上法事支出及精神慰撫金，合計求償650萬3900元。
死者父母：不適用連帶賠償責任
對此，死者父母表示，喪子已讓全家承受巨大打擊，案發至今仍難走出傷痛，而兒子事發時已滿18歲，依法屬成年人，不適用未成年人侵權行為由法定代理人連帶負責的規定。父母也致歉，事故發生並非他們所能預料，對屋主表達遺憾與歉意。
法院認定：父母無法定責任
法官審理後指出，依現行法律規定，死者在事故發生時已屬成年人，父母不再是其法定代理人，因此屋主援引民法相關規定要求父母連帶賠償，於法無據。至於屋主主張父母可能因管教不當，導致孩子承受壓力而發生憾事，法院認為僅屬推測，並未提出具體證據證明父母有過失行為，更無法證明事故與父母行為之間具有因果關係。法院表示，在缺乏相關證據情況下，無法認定死者父母須負侵權責任。
法官最終認定，屋主未能舉證證明死者父母有任何侵權或應負責任情形，因此駁回全部求償請求，連同假執行聲請一併駁回，訴訟費用則由屋主負擔，全案仍可依法提起上訴。判決中也提到，死者父母因喪子承受重大身心打擊，並提出相關診斷證明，顯示身心狀況受到嚴重影響，考量其情況後，法院尊重其未到庭說明的決定。
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