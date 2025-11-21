豪宅迷你化 北市成交平均少10.5坪

央行選擇性信用管制措施貸款緊縮，讓台北市豪宅掀「迷你化」趨勢。據實價登錄資料，整理歷年總價逾7000萬元的台北市豪宅交易，其中今年不僅交易量體腰斬，且平均總價亦下跌一成，平均成交坪數較去年少了10.5坪。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，市場氛圍轉冷，就算豪宅品牌建商也不得不順應趨勢，調整銷售策略，讓推案走向小而美。

據實價資料顯示，台北市總價逾7000萬元的預售豪宅交易案中，今年截至10月為止交易件數僅162件，與去年同期相比下降50.8％；平均總價約1.1億元，相較2024年同期總價修正約10.8％；平均單價則約167.4萬元，年漲0.2％左右；至於平均面積僅80坪，為近5年來最低，且較去年少10.5坪，年降幅約11.6％。

廣告 廣告

賴志昶指出，由於信用管制與限貸餘波仍在，加上高資產階級對景氣波動敏感，使這股房市寒流也席捲台北豪宅市場，令高總價物件交易量順勢腰斬；另觀察其餘數據，總價出現1成左右盤整，平均成交面積亦呈現下滑，僅平均成交單價有所支撐，主因為北市一線建商為維繫品牌價值，同時需兼顧營建成本，對於產品價格難以退讓，但會順應市場趨勢，調整部分產品的銷售坪數，盡量壓低總價帶，期望「以空間換取總價」，來獲得更多潛在買方青睞。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，目前銀行限貸問題難解，市場房貸利率亦處高檔，屋主貸款負擔會愈來愈重，面對房市買氣下修，及房價出現盤整狀況，縱然是豪宅買家恐怕也是吃不消，明年若經濟不樂觀，恐怕將會對許多買家產生壓力。