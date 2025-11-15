豪宅遭持刀闖入！Nana母女與強盜激烈搏鬥
[NOWnews今日新聞] 34歲韓國女星Nana今年3月才傳出以42億韓幣（約台幣8800萬）買下京畿道九里市富人區的高級豪宅，沒想到才過不到1年，竟傳出在今（15）日清晨6點，遭一名30多歲男性持刀闖入住宅威脅要錢，還跟當時在家中的Nana母女發生搏鬥，Nana母女將其制伏後，迅速報警，但母女也因此受傷，必須送醫治療。
據韓媒報導，今（15）日Nana的豪宅遭受一名30幾歲男性持凶器入侵，並用刀威脅Nana母女給錢，在發生激烈扭打後，Nana母女成功制伏對方，而該名男性也因受傷送醫治療。警方透露在做完被害者調查後，將會調查該名男子是否有是先勘查過環境，或知道住戶身分等，案件目前尚在調查中。
經紀公司透露Nana母女傷勢：需要治療與靜養
而對此，Nana所屬經紀公司SUBLIME相關人士透露：「強盜持凶器闖入了Nana的家，導致情況非常危險，Nana與她的母親都可能受到嚴重傷害」，接著表示：「強盜攻擊了Nana與母親，讓Nana母親受到嚴重傷害，甚至一度失去意識，Nana也在脫離危險的過程中受了傷」，並透露Nana與母親的目前狀況，「現在兩位需要治療與靜養」，並表示會誠實的接受調查。
消息曝光後，讓外界都非常震驚，紛紛擔心Nana與母親的狀況，「真的好危險…」、「希望母女倆都沒事」、「如果留下心理陰影怎麼辦」、「真的太可怕了」等。但也有人歪樓大讚Nana太厲害，竟然可以制服男性強盜，佩服她是真正女強人。
Nana鄰居都是大咖藝人 玄彬與孫藝真夫妻檔也住同社區
事實上，Nana在今年3月才以42億韓元買下位於京畿道九里市富人區Achiul Village的高級豪宅Arcadia Signature，鄰居還幾乎都是大咖藝人，不只有玄彬與孫藝真夫妻檔、JYP娛樂公司社長朴軫永（J.Y. Park）、泫雅與龍俊亨夫妻、韓韶禧等，就連TWICE成員Momo也在今年於該地區買下住宅，不料卻突然傳出強盜侵入事件，也讓外界開始質疑該社區的安保問題。
