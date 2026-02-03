豪宅開箱惹議！王婉諭重砲轟謝典霖「公庫通家庫」 揭彰化謝家三代壟斷地方資源內幕

彰化縣議長謝典林開箱自家豪宅。（翻攝自億百豪森 YT頻道）

彰化縣議長謝典霖日前高調開箱700坪豪宅，其中「室內籃球場」與「台北一般家庭」等言論引發網路熱議。時代力量黨主席王婉諭昨（2日）在臉書發長文，痛批謝家豪宅只是「侵蝕公共資源」的冰山一角，並列舉謝典霖掌管籃協期間的種種荒唐行徑，直言：「台灣社會對這種魚肉鄉民的政治家族，真的太縱容了。」

家族勢力跨足國會、農會、電視台 王婉諭：公資產變囊中物

王婉諭指出，彰化謝家是台灣首個「三代立委」家族，從爺爺謝言信、母親鄭汝芬到現任立委謝衣鳳，政治權力高度世襲。她更揭露謝家掌握了地方農會信用部資金，以及南彰化唯一的系統業者「彰視」，形同從吃的、看的到政治代表權，全由謝家一手壟斷。

廣告 廣告

謝典霖姊姊謝衣鳯。（翻攝謝衣鳯臉書）

彰化縣議長謝典林開箱自家豪宅，家中有一整面酒櫃。（翻攝自億百豪森 YT頻道）

針對謝典霖所謂的「溪州小白宮」，王婉諭質疑，該豪宅是在謝衣鳳擔任立院經濟委員會召委期間，由謝家旗下營造公司以與台糖「合建」名義購入，但在台糖議事錄中卻查不到公開標售紀錄，懷疑國家財產在特權運作下悄悄進入私人口袋。

掌籃協成「紈絝子弟遊戲場」 爆喝醉神隱、三度流會

彰化縣議長謝典林開箱自家豪宅，家中竟有一座籃球場。（翻攝自億百豪森 YT頻道）

身兼中華籃協理事長的謝典霖，其治理表現更遭王婉諭重砲轟炸。她直指謝典霖利用人頭會員掌握籃協，卻造成台灣籃球空轉。在其任內，SBL爆發史上最大假球案、國家隊保險出包、國手劉錚批評集訓像「臨時湊隊」。

王婉諭痛批，謝典霖更在意的是啦啦隊，不但在賽前記者會神隱，卻熱衷參加啦啦隊餐會，甚至在節目上大談上酒店經驗。最離譜的是，籃協曾因他長期神隱、宿醉未出席，導致去年三度流會，形同停擺，淪為「紈絝子弟的遊戲場」。

「這不只是彰化的問題」 籲全民關注政治家族壟斷

王婉諭分析，謝典霖此次開箱豪宅，無論是炫富還是政治盤算，都與公共利益無關。她點名彰化謝家、台中顏家、雲林張家等地方派系，長期將體育組織、農田水利會當作劃地為王的基礎，讓基層社會資產流失。

「我們不能再放任少數家族壟斷政治與經濟資源，卻要全體人民付出代價，」王婉諭最後向社會大眾喊話，強調這不只是彰化的問題，而是全台灣必須共同面對的結構性弊病。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

太好笑也不行？中國網紅諷春晚1句「被斃掉」 48小時後影片遭火速下架

港澳旅遊警示維持橘色 陸委會：手機電腦存疑慮內容「出國前備份刪除」