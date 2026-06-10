豪宅開箱竟變犯罪指南！10萬粉網紅炫富後遭洗劫 睡醒家中財物被搬空

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印度網紅拉奇娜古賈爾拍片展示黃金珠寶與現金後，住家竟遭竊賊洗劫。（示意圖／翻攝自IG）

高調在網路展示財富，竟可能成為竊賊眼中的肥羊。印度中央邦（Madhya Pradesh）希夫普里縣（Shivpuri）一名擁有超過10萬粉絲的網紅兼YouTuber拉奇娜古賈爾（Rachna Gurjar），日前才在社群平台發布影片，大方秀出家中收藏的大量黃金珠寶、現金及豪宅環境，還帶領粉絲參觀住家內部。沒想到影片上架短短兩天後，住家竟遭竊賊闖入洗劫，損失高達80萬至100萬盧比（約新台幣28萬至35萬元）。警方懷疑嫌犯可能透過影片掌握財物狀況與住家格局，不排除早已鎖定目標多時。

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根據《新德里電視台》（NDTV）與《今日印度》（India Today）報導，拉奇娜古賈爾除了經營YouTube頻道外，在當地也小有知名度，經常透過影片分享農村生活、家庭日常及個人收藏。案發前，她曾拍攝多支炫富影片，不僅展示黃金項鍊、手鐲、戒指等飾品，還直接將大疊現金攤放在桌面拍攝，甚至公開住家內部環境、房間配置及出入口位置，吸引大量粉絲觀看。

警方調查指出，這起竊案發生於本月7日凌晨約2時，地點位於莫哈尼村（Mohani Village）。當時拉奇娜一家人正在睡覺，數名竊賊疑似翻牆進入住家後，先將一家人所在房間從外部反鎖，讓屋內成員無法即時察覺異狀，隨後開始搜刮屋內財物。監視器畫面顯示，其中一名嫌犯還特地利用長棍調整監視器鏡頭方向，避免身分曝光，顯示犯案過程經過縝密規畫。

直到凌晨4時左右，拉奇娜一家人醒來後發現房門打不開，才驚覺遭人從外部鎖住，急忙聯絡親友前來協助。事後清點發現，家中約19萬1000盧比（約新台幣6.7萬元）現金、多枚金戒指、黃金飾品、銀器及其他貴重物品全數遭竊，總損失金額估計介於80萬至100萬盧比之間。更令人傻眼的是，竊賊離開前還順手搬走家中的一整箱能量飲料，離譜行徑讓不少網友直呼不可思議。

由於嫌犯對住家格局相當熟悉，且犯案時機掌握精準，警方懷疑竊賊可能事前已觀察許久，甚至不排除曾長期追蹤拉奇娜的社群平台內容。部分家屬與村民也認為，犯案者可能熟悉當地環境，甚至與被害人有所接觸，否則難以如此清楚掌握屋內財物位置及作息時間。目前警方已成立專案小組追查嫌犯身分，並釐清是否有人藉由觀看影片掌握相關資訊後策畫犯案。

事件曝光後迅速引發熱議，不少網友認為拉奇娜過度公開展示黃金、現金與豪宅內部環境，等同向外界透露家中財力與安全漏洞。有網友直言「炫富終究要付出代價」、「社群平台不是保險箱」，也有人認為現代網紅為了流量不斷公開私生活，反而可能讓自己成為犯罪目標。警方也藉此提醒民眾，無論是否為公眾人物，都應避免在網路上過度曝光財產、住家格局及生活作息，以降低遭不法分子鎖定的風險。

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