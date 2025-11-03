「豪宅雙屍交纏亡」案情重大突破！富商狂歡前花數萬元 至少購買7毒品

社會中心／陳佳鈴報導

與富商交纏亡的曾姓女死者，為一名美甲師，面貌姣好。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。

檢警破解陳姓富商的手機後有重大發現！有吸毒前科的陳姓富商，二度染毒後均向一名37歲陳姓女藥頭購買毒品，雙方談妥後，由蘇女的同居男友謝承諳帶著愷他命到陳男住居的豪宅大廳進行交易。10月22日，陳男又找上蘇女購買毒品，當10月24日傍晚陳男帶著曾女返回豪宅前，先花了數萬元向鍾男買了不少毒帶回家與曾女一起服用狂歡，等到毒品沒了竟還向藥頭進貨，2人之死，極有可能是施用毒品過量的結果。警方也對三名藥頭發動拘提，3 人已全部到案，移送訊問後交保並限制出境。

死者陳男為知名創投公司負責人，公司資本額高達9億元，其父經營化妝品包材起家，目前擔任控股公司執行長。命案當日，父子原訂家聚，卻遲遲聯絡不上。陳父心生不安，晚間9點前往兒子位於永吉路的豪宅查看，赫然發現陳男與一名女子倒臥客廳，已明顯死亡。

警方發現陳男坐靠沙發，曾女則斜倚在其身側，桌上散落白色粉末、藥錠與吸食器具，疑為多種毒品混合使用的殘留物。經初步檢驗，確認含有K他命、喵喵、大麻、FM2，以及可製作「神仙水」（G水）的前驅化學溶劑。

