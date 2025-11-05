豪宅雙屍女藥頭是富二代！3年前就染毒 媽大義滅親報案

檢警調查發現，陳姓CEO經常透過22歲蘇女購買毒品，因此將其拘提移送複訊。（圖／東森新聞）





台北市信義區一處豪宅上月發生雙屍命案，37歲創投公司陳姓CEO與曾姓女子被發現倒臥在客廳沙發上，已明顯死亡。檢警調查發現，陳男經常透過22歲蘇女購買毒品，而蘇女也曾因購買毒咖啡包被母親發現，後遭查獲涉及毒品買賣與持有。

回顧案件，上月25日晚間，信義區永吉路一棟豪宅發生命案。陳姓死者為創投公司執行長，身價約9億元，其父為知名台商「粉盒大王」。當晚兩人相約用餐，陳男遲遲未出現，家人至現場查看時，發現陳男與曾女倒臥在客廳沙發上，且兩人呈現交疊仰臥的姿勢。

警方調查指出，現場無打鬥痕跡，也無外力介入，但留有毒品粉末及藥錠，初步檢驗發現K他命、喵喵（卡西酮）、FM2及大麻等四種毒品反應，不排除因混用毒品致死。檢警從兩人手機查出，陳男曾多次向藥頭購買大量毒品，甚至直接在豪宅交易，循線鎖定兩男一女的藥頭，三人隨後遭拘提移送複訊。

調查顯示，陳男透過關係認識蘇女，兩人皆為富二代，蘇女外貌清秀，曾赴海外留學。警方查獲蘇女及協助送貨、販毒的同居男友謝男和鍾男。蘇女以30萬元交保，其餘兩人分別以20萬與5萬元交保，並限制出境、出海。雖然查扣多種毒品，但警方懷疑這些多為自用，上游來源仍待進一步追查，因此持續調查是否有其他涉案人員。

據了解，蘇女家境富裕，父母長期經商，家中聘有管家照料，返台定居後疑有長期使用新興毒品習慣。2022年8月，她曾透過通訊軟體向北部藥頭購買毒咖啡包，並委託快遞送到家。事發時，男友下樓取貨，被家中管家及母親發現異常並報警，蘇女因此遭查獲持有毒品，但當時未被收押。如今，蘇女因涉入信義區豪宅雙屍命案，再度成為警方調查對象。

