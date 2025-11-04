「豪宅雙屍案」毒品來源曝！ 23歲女藥頭30萬交保

台北市 / 綜合報導

台北市信義區豪宅雙屍案傳出新進展！屋內被查扣的多樣毒品來源，是陳姓CEO生前，跟一名年僅23歲的蘇姓女藥頭買的。而在案發前一晚，陳姓CEO還開著豪車載著曾姓女子，去和女藥頭介紹的鍾姓男子，在忠孝東路上面交毒品，行徑十分大膽。如今涉案三人全被拘提到案，訊後交保候傳。而蘇姓女藥頭背景也曝光，她不只家境優渥，住在中山區豪宅，和陳姓CEO交易都用全英文對話。

背著可愛的小貓包包手上拿著水壺，走出法警室，看起來些微驚嚇，很難想像他竟然一名藥頭，信義雙屍案死者陳姓CEO的毒品來源，疑似跟她有關。

廣告 廣告

警方進入家中，蘇姓女子一臉茫然，信義豪宅雙屍案警方再追查，3日上午再拘提3人到案，陳姓CEO10月22日，私訊女藥頭蘇姓女子，有毒品需求，沒想到不到兩天CEO又說還要買，不過女藥頭沒貨介紹鍾姓友人，24日當天雙方約在忠孝東路上面交，陳姓CEO開豪車載曾姓女子赴約，回家後將近24小時沒出門，隔天就被發現陳屍豪宅。

而女藥頭的背景也曝光，身穿連身洋裝戴上墨鏡，展現自信笑容，年僅23歲的蘇姓女藥頭，和男友同住台北市中山區豪宅，家境優渥常常出國旅行，傳出她長期吸食新興毒品，如今竟還涉嫌販毒，平面媒體報導他和陳姓CEO，都已全英文對話交易毒品。

台北市警信義分局偵查隊副隊長陳櫸林說：「蘇姓，謝姓及鍾姓犯嫌，涉嫌於日前販賣毒品給死者，並搜索起獲毒品安非他命，搖頭丸。」

除了蘇姓女子外，她的謝姓男友和鍾姓友人，也通通被帶回調查，訊後分別以30萬20萬和5萬元交保，不過檢警查出，CEO生前至少買了七種毒品，究竟死因為何還有待解剖出爐釐清真相。

原始連結







更多華視新聞報導

「信義雙屍案」CEO生前曾購毒 檢循線逮女藥頭

「信義雙屍案」富少生前曾購毒 檢循線逮女藥頭等3人

毒駕撞死警！ 2案上游藥頭皆遭逮 「依托咪酯」列二級毒品

