豪宅雙屍案 3毒販交保限制出境

台北市信義區豪宅雙屍命案，疑為死者吸食過量毒品致死，警方循線逮捕涉嫌販賣毒品的鍾男（左）、蘇女（右）等三人。 （記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

台北市某創業投資公司三十七歲陳姓執行長與二十五歲曾姓女子，十月二十五日被發現陳屍在陳男位於信義區的豪宅內，警方在現場查扣一粒眠、Ｋ他命、搖頭丸、ＦＭ２及ＧＢＬ等多種毒品，懷疑兩人施用毒品過量致死。警方追查毒品來源，前天拘提二十三歲蘇姓女子、二十一歲謝姓男子及三十九歲鍾姓男子移送法辦，檢方三日裁定蘇女三十萬元、鍾男二十萬元、謝男五萬元交保，均限制出境出海。

警方調查發現，無業蘇姓女子與謝姓男友同居中山區。十月二十二日晚間，謝男前往陳男位於信義區的住處，在該社區大樓外販賣毒品給陳男。十月二十四日晚間，陳男開車載曾姓女子從社區大樓離開，將車停放永吉路旁，在某汽車旅館工作的鍾姓男子上前販賣毒品給陳男，隨後陳男與曾女返回住處未再離開，隔天晚間被陳男父親發現兩人並肩坐在客廳地板已無意識，警方到場確認死亡，排除外力介入。

警方調閱監視器畫面，查出陳男分別與謝男、鍾男接觸。警方成功解析死者手機內容，發現陳男經常以通訊軟體聯繫蘇女，詢問「方便嗎」、「還有沒有」等訊息，懷疑是購買毒品。專案小組二日在中山區拘提蘇女與謝男，在信義區拘提鍾男。

據了解，蘇女、謝男看新聞得知陳男死亡，供稱經朋友介紹認識陳男已有一段時間。蘇女稱由謝男處理毒品事宜，謝男則稱受蘇女委託送毒品，兩人均稱不清楚販賣金額等細節。鍾男供稱不認識陳男，與蘇女是朋友，經介紹以二萬元販賣毒品給陳男。

警方在三名嫌犯住處搜出數包安非他命及搖頭丸，從蘇女、謝男住處查扣現金五十六萬五千元。警方已查扣三人手機，將持續追查毒品來源及流向。