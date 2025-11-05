「豪宅雙屍」富二代女藥頭傳大學染毒 母大義滅親仍改不了

信義區豪宅雙屍案涉及毒品，同為富二代的蘇玟云承認供毒。翻攝自FB



台北信義區豪宅雙屍案偵辦中，由於警方懷疑身價9億的陳姓創投CEO與曾姓美甲師疑似用毒過量而喪命，循線查到藥頭蘇玟云等3人。據了解，今年才22歲的蘇女也是一名富二代，有留學背景，大學時染上毒癮有前科，而蘇女母親曾大義滅親報警，怎料仍沒法阻止女兒再度犯錯。

陳姓CEO在10月22日、24日短短2天就各別向蘇女、蘇女仲介的鍾姓藥頭購買多種毒品，包括安非他命、喵喵、一粒眠、耐妥眠、GBL等6種。而蘇女、鍾男，以及蘇女同居男友謝男被拘捕後，已坦承供毒，但數量、交易金額等細節都不清楚。

廣告 廣告

據了解，蘇女的家境富裕，小時候就在國外留學，疑似大學染上毒癮，且愈陷愈深，2022年8月，她透過通訊軟體向藥頭購買讀咖啡包，藥頭委託lalamove快遞送貨上門。隔幾天，蘇女又砸錢買100包毒咖啡包，數量多到母親和家裡管家起疑，決定報警。

未料蘇女背上毒品前科仍無法戒毒，甚至成為陳姓CEO的藥頭。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

警調查辦太子集團 劉世芳：找出在台協力者「詐騙逃不過法律制裁」

黃明志捲謝侑芯謀殺案 失聯2天投案了！大馬警：申請扣押7天

信義9億CEO雙屍命案「體內驗出6毒品」 疑混吸G水沒掙扎就猝死