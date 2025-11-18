豪宅雙屍「極樂毒趴」命案 9億CEO買毒上游遭收押 相貌曝光

涉嫌提供毒品給信義豪宅雙屍命案陳姓死者的藥頭李宗祐，遭法院裁定收押後在今(11/19)日凌晨搭乘囚車前往台北看守所。呂志明攝



台北市信義區豪宅於上月發生雙屍命案，37歲的創投公司CEO陳姓男子及25歲的曾姓女子，雙雙陳屍在客廳，桌上還擺滿各式毒品，疑似吸毒過量致死，檢警日前查出提供毒品給陳男的3名藥頭並諭知交保後，又查出藥頭的上游李宗祐，昨(11/18)日將他拘提到案，經檢察官訊問後以涉犯《毒品危害防制條》等罪，向法院聲請羈押禁見，法院最後裁定羈押但不禁見，今(11/19)日凌晨李男搭乘囚車，前往台北看守所。

信義豪宅雙屍命案。翻攝臉書、IG

37歲的死者陳男為知名「粉盒大王」的第二代，擔任創投公司CEO，生活富裕、交友廣泛，經常出入夜店，同時有多起施用毒品的前科紀錄。另1名死者25歲的曾女，則擁有亮眼的外型、姣好的身材，並無施用毒品的前紀錄。

今年10月24日傍晚，2人一同前往陳男位於台北市信義區永吉路上的豪宅後，就再也沒有出門，隔(10/25)日晚間，因為陳男父親連繫不上他，覺得有異,就前往豪宅查看。

涉嫌提供毒品給陳姓富二代的藥頭蘇玟云。資料照。呂志明攝

當陳男父親進到豪宅內後，發現陳男坐在客廳地上，頭仰躺在沙發、曾女則倒臥在陳男左側靠近他的身體，2人的身體早已冰冷、僵硬，因此立即報警處理。

藥頭鍾濠陽。資料照。呂志明攝

警方趕抵現場發現現場並無打鬥情形，但客廳的桌子上，有第三級毒愷他命、卡西酮、電子菸，等多種毒品，警方立即將這些毒品查扣後報請台北地檢署進行相驗。

涉嫌帶著搖頭丸到死者陳男居住的豪宅交易的謝承諳。資料照。呂志明攝

檢警追查毒品來源，發現死者陳男在10月22日透過蘇玟云購買低劑量K他命及安非他命，由謝男送至豪宅；10月24日傍晚，陳男再次透過蘇女介紹另一名藥頭鍾濠陽，以數萬元購買搖頭丸、含安非他命的哈密瓜碇及迷姦藥GBL等毒品。當晚，他與曾女取貨後返回豪宅，疑因過量使用毒品導致不幸身亡。

檢警根據線索，於11月2日執行搜索及拘提行動，在信義區逮捕鍾濠陽，在中山區拘提蘇玟云及謝承諳到案。隨後，又追查出蘇女的上游供貨者商李宗祐，在昨日將他拘提到案後移送台北地檢署偵辦。

