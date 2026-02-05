豪宅一哥再創紀錄 「聯聚玉衡大廈」成台中最高住宅、改寫住宅工程紀錄

台中最高住宅「聯聚玉衡大廈」規劃51樓高，近日舉辦鋼構立柱典禮。（業者提供）

由中台灣豪宅一哥「聯聚建設」打造的「聯聚玉衡大廈」，規劃51樓高不僅將成台中最高樓住宅，其具高挑戰性的建築工法，也為超高層住宅工程樹立新的技術尺度，該案使用的逆打鋼柱，長度甚至超越台北101。

「聯聚玉衡大廈」近日舉辦鋼構立柱典禮，在聯聚建設創辦人江韋侖、中鹿營造董事長塩崎寬吉、中鋼構總經理黃源章、建築師郭旭原及工程團隊見證下順利就位。

台中最高住宅「聯聚玉衡大廈」第一根鋼構逆打鋼柱長達36公尺、重6 噸，約十層樓高，僅能於深夜低干擾時段運輸，自高雄運送至台中歷時48小時。逆打鋼柱為超高層建築承載垂直荷重與耐震性能的核心構件，鋼柱長度與重量愈高，對鋼材品質與現場管理的要求亦隨之提升。

廣告 廣告

「聯聚玉衡大廈」共規劃66支逆打鋼柱，每支鋼柱皆需跨縣市並於夜間運送分批完成，光是運輸作業即長達132天，不僅體現「聯聚玉衡大廈」自結構基礎，即堅持最高工程安全與品質標準，也為超高層住宅工程樹立新的技術尺度。

中鋼構總經理黃源章指出，「聯聚玉衡大廈」是一個極具挑戰性的工程案，逆打鋼柱重量及長度，比起一般工程大甚多，聯聚建設與中鹿營造對施工精準度的要求極高，從選廠階段即展開相當嚴謹且完整的評估流程，歷經聯聚建設、中鹿營造與中鋼構三方共同品檢、實地場勘與多項考核，最終選定具備超大型海事工程經驗的合作單位進行施作。住宅建案採用公共工程等級的鋼構規模相當罕見，而該案所使用的逆打鋼柱，長度甚至超越台北101，施工難度可見一斑。

「聯聚玉衡大廈」具高挑戰性的建築工法，也為超高層住宅工程樹立新的技術尺度。（業者提供）

「聯聚玉衡大廈」攜手國際指標工程團隊共同打造，由聯聚建設與日本鹿島建設集團旗下中鹿營造聯手興建。創立逾180年的鹿島建設，是全球領先的綜合營造集團，「聯聚玉衡大廈」導入鹿島長年累積的高層建築與耐震工程經驗，從結構設計、製造監造到施工流程，皆以國際級工程標準層層把關，將安全落實於每一道結構細節之中。

規劃為台中最高住宅、樓高51層的「聯聚玉衡大廈」，除採用高規格鋼構系統，同時採用CNS 560高拉力鋼筋，強度較一般鋼筋提升約五成，並搭配與台北101大樓同等級之鋼材，包括SM570M-CHW結構鋼板，由於成本高昂而較不普及，然於聯聚建築體系中，早已納入長期使用標準。另外，設計標準也將風洞測試納入規劃指標，以高於法定標準40%提升舒適性。

「聯聚玉衡大廈」更進一步導入複合式制震系統，針對三種不同晃動來源分層防護、疊加發揮最佳制震效果。第一層「結構防禦力」，規劃608組「挫曲束制斜撐系統」，提升建築物的勁度與韌性。第二層「體感緩衝力」，於室內側配置 共376組黏彈型與油壓阻尼器，可有效吸收地震能量，減少晃動感受。第三層「雲端穩定力」，於屋頂配置「TMD調諧質量阻尼器」，與台灣最高樓101同級，具備抗風、抗震與減輕共振的效果，晃動感受約可減少20%至40%，大幅提升高樓層居住的舒適性。

營造期間，全案由專業結構技師駐點監理，耐震設計係數亦設定高於現行法規標準，並以取得耐震設計、耐震施工、綠建築與智慧建築等多重標章為目標，全面把關結構安全與建築品質。

在室內空間規劃上，「聯聚玉衡大廈」導入浴室地暖系統作為標配，透過穩定溫度調節，降低進出浴室時的冷熱溫差，提升全齡住戶日常使用的舒適度；每戶面寬達14.5公尺，並搭配低台度大面窗設計，使採光與視野更加開闊。

地段條件方面，「聯聚玉衡大廈」座落台中七期核心地段，基地正對占地達9,000坪的秋紅谷生態公園，坐擁開闊綠意景觀，鄰近台中國家歌劇院，及由國際建築師安藤忠雄設計、興建中的兒童圖書館「童書之森・台中」，結合市政軸線與成熟商業機能，形塑難以複製的城市生活場域。均質62坪加入頂規標配，除了創造住居新潮流，也是具長遠價值的資產。

基本資料

建案名稱：聯聚玉衡大廈

基地位置：市政北六路、市政北七路

興建樓層：51F

基地面積：1,838 坪

規劃面積: 均質62坪 新平衡住宅

更多鏡週刊報導

全球新地標豪宅「陶朱隱園」首開箱！ 封閉7年神祕面紗揭露

台灣大車隊攜手金融咖創造差異化 鋪路迎向2大目標

和碩董座童子賢看台灣角色 宜「上善若水」持續創造價值！