《豪情3D》袁嘉敏認沒正式交過男友 親揭「富商包養」飯局真相

香港女星袁嘉敏以火辣身材走紅，2009年參選香港小姐時，憑精緻五官奪下「最上鏡小姐」正式出道，之後因演出《豪情3D》、《鴨王》等三級片，被視為性感代表。近日她上節目談到外界多年來的「被包養」傳聞，也首度大方回應。

袁嘉敏出道後作品不算多，但生活依舊光鮮亮麗，不僅曾入住半山豪宅，也常在社群分享旅遊、美照與精品收藏，引發外界猜測她背後有富商支持。近日她在節目《晚吹－怨女俱樂部》中主動提到多年流言，逐一回應。

主持人問她全身是否「天然」，袁嘉敏笑說自己天生怕痛，從來不敢做醫美，身材則是從小就偏豐滿。談到戀愛經歷時更語出驚人：「我從來沒有交過正式男朋友。」她透露，當年接下三級片，就是因為沒有戀愛對象，也抱著「沒什麼可失去」的心情，加上信任導演王晶，和認為自然展現身體並不可恥，才答應邀約。

袁嘉敏透露當時王晶告訴她這部片是要捧紅男主角的，焦點不是放在她身上，所以劇本上只用一兩句交代劇情，等到現場才發現有很多鏡頭，袁嘉敏坦言自己拍完受滿大刺激，回去哭了很久，因為拍攝時間很長，而且她又是獨自去拍攝，現場沒有助理也沒有經紀人。之後更被嚴重標籤化，造成她心理壓力巨大，甚至出現類似PTSD（創傷後壓力症候群）症狀。日後再收到相關角色時，她因擔心重啟傷痛、又怕影響家人觀感，只能婉拒。

談到外界最關注的「被包養」傳聞，袁嘉敏解釋，當年搬到半山只是想保護隱私，沒想到反而因為當地租金高印象，更讓外界誤會她「有金主」。她感嘆是「住錯地方」。她也坦言，確實曾有多位香港富商曾開價要包養她，讓她十分無奈；甚至曾參加朋友聚餐，對方臨時帶來某位「老闆」，似乎以為她能接受「陪同招待」，這讓她感到相當不悅。

