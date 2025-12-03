豪捐62.5億美金！戴爾科技創辦人夫婦為2500萬兒童開戶存股...蕭上農指美金融界大讚「系統性變革的催化劑」

美國跨國企業戴爾科技董座戴爾（Michael Dell）與妻子昨（2日）一同宣布，捐贈出62.5億美金為2500萬名美國兒童開設投資帳戶，響應美國總統川普今年所推出的「投資美國」計畫，創下美國史上最大的兒童慈善捐款紀錄。Inside創辦人蕭上農表示，這項消息迅速在全美社群和金融界引發熱議，許多企業家和投資人皆表達肯定，直言「這不僅僅是慈善；它更是系統性變革的催化劑。」

蕭上農提到，戴爾夫婦剛剛捐了62.5億美金（約為台幣1960億）給2500萬名兒童開戶投資存股。他說，這東西現在被稱為「川普帳戶」（Trump Accounts），簡單來說，就是利用複利的力量，讓小孩從10歲以下就開始累積資產。

蕭上農解釋，今年稍早簽署成為法律的《美國投資法案》旨在透過鼓勵從出生起就開始儲蓄和投資來促進長期財富創造，符合資格的新生兒可獲得1000 美元的聯邦補助，但該計畫在很大程度上依賴額外捐款才能充分發揮其潛力。



蕭上農指出，專家估計，如果充分利用，這些帳戶在受益人成年時可能會累積成數十億美元的集體財富，潛在減少不平等並提高經濟流動性；慈善事業分析師稱讚戴爾夫婦的承諾在規模和策略上都具有里程碑意義。



蕭上農說，洛克菲勒慈善顧問公司總裁柏曼（Melissa Berman）對此也表示：「這不僅僅是慈善；它更是系統性變革的催化劑。透過將私人資金與公共框架結合，他們正在以一種可能激勵其他億萬富翁的方式擴大影響力。」



蕭上農再指，事實上這筆捐款超越了先前的紀錄，超過了慈善家史考特（MacKenzie Scott）在 2020 年為各種事業承諾的50億美元；這項宣布迅速在社群媒體和金融界引發熱議，而在X平台上，反應從讚賞到輕鬆的迷因（meme）都有；企業家兼前總統候選人楊安澤（Andrew Yang）向這對夫婦表示祝賀，稱這是「對人最好的投資」。



蕭上農表示，美國YouTube明星MrBeast分享了一段個人軼事，指出這樣一筆錢本可以如何改變他早期事業的困境，並發文說：「像這樣的禮物會從根本上改變一切。」其他人則讚揚其愛國主義色彩，一位用戶稱其為「國家建設」和對抗世代貧困的「戰略打擊」。



然而，蕭上農也點出，並非所有回饋都是一致正面的，一些評論家質疑該計畫的可近性，指出許多服務不足地區的家庭可能缺乏財務知識或資源來有效管理這些帳戶。



美國前勞工部長兼不平等問題專家羅伯特·賴克（Robert Reich）在一份聲明中表示：「儘管意圖崇高，我們仍需要保障措施，以確保這些資金不會過度惠及那些已經佔有優勢的人。」此外，人們也對稅務影響感到擔憂，因為這些帳戶提供類似於529大學儲蓄計畫的扣除額，可能有利於高收入捐贈者。

(圖片來源：蕭上農臉書）

