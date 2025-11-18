豪擲380億美元購機！ 阿聯酋航空宣佈訂購65架波音777X飛機
全球最大的國際航空公司阿聯酋航空，於2025年杜拜航空展首日宣佈追加訂購65架搭載奇異GE 9X發動機的波音 777-9飛機，總價值380億美元。阿聯酋航空與波音最新達成的協議，也為波音開發777-10（777X 系列更大型號）的可行性研究提供強力支持。阿聯酋航空同時簽署了選擇權協議，可將最新的777-9訂單轉換為777-10或777-8客機。
此次訂購將使阿聯酋航空向波音下訂的廣體飛機總數達到315架，其中包括270架波音777X、10架波音777F貨機和35架波音787；同時，其向奇異航太（GE Aerospace）訂購的GE9X發動機總數達到540具，包括11月17日簽署的130具新訂單。這項對美國航太製造業的長期巨額投入，將在美國創造數十萬個高價值製造業就業機會。
阿聯酋航空集團董事長暨執行長謝赫阿哈邁德親王表示，阿聯酋航空已經是全球最大的波音777營運商， 今天透過追加價值380億美元的訂單，進一步擴大對該機型項目的支持，展現對波音和奇異航太長期合作關係的承諾，也證明對美國航太產業的信心。
他說，我們訂購的每一架飛機，都是依循阿聯酋航空的營運擴張藍圖，且與杜拜整體發展規劃緊密協調的成果；而打造一支年輕、現代化且搭載創新客艙產品的機隊，一直是阿聯酋航空的核心策略，期待持續與波音緊密合作，自2027年第2季開始接收首架波音777-9客機，並為其配置阿聯酋航空最先進、引領業界的機上產品。
波音商用飛機部總裁暨執行長史蒂芬妮·波普（Stephanie Pope）表示，過去40年波音始終是阿聯酋航空的堅實夥伴，見證其成長為全球最具影響力的航空公司之一，並建立起卓越與創新的聲譽，期待未來數十年進一步深化雙方的合作。
奇異航太商用引擎與服務部總裁暨執行長羅素·斯托克斯（Russell Stokes）指出，很榮幸能與阿聯酋航空持續深化合作，延續數十載的夥伴關係，並共同推動航空業的未來發展。阿聯酋航空已是GE90與GP720 發動機的全球最大客戶，而此次新增的GE9X訂單，更展現其對我們技術與團隊的高度信任。
隨著新增訂單，阿聯酋航空將持續接收波音新機至2038年。未來777X與GE9X發動機的製造與組裝，將由遍及美國 16個州、數千名專業技術人員共同完成。
