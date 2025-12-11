豪棋建設伴伊甸長輩手作聖誕花圈 連續8年傳愛不間斷

豪棋建設連續8年傳愛不間斷，攜手伊甸基金會舉辦「豪棋築夢 聖誕傳愛」志工活動





在聖誕佳節來臨的溫馨時刻，豪棋建設連續8年傳愛不間斷，今年再度攜手伊甸基金會，舉辦「豪棋築夢 聖誕傳愛」志工活動。總經理林慶輝號召員工及住戶，加入志工行列。一行人來到伊甸台南「以勒巷弄長照站」，陪伴10多位阿公阿嬤手作聖誕花圈，為聖誕前夕增添溫暖與色彩。

因新營區個案量大，現有公務機車無法應付，豪棋建設捐贈一台機車，提升伊甸訪視服務量能，前進偏鄉，讓獨居長輩與弱勢家庭，感受到更多的關懷。

今年 78 歲的王媽，左眼已看不見，雖然視力衰弱，讓她在花圈上點綴毬果感到吃力，但他仍專注細心地完成作品。多年來獨居生活的她，曾在丈夫過世後，陷入漫長的憂鬱與失落，生活一度失去重心；之後，隨著腿力與視力逐漸退化，她不得不放下最熱愛的手工藝與料理，日子更顯得孤單沉重。直到七年前，王媽走進以勒巷弄長照站，開始參與各種有趣的課程，也結識了一群如家人般的「同學們」，才一步步走出陰霾，臉上重新綻放笑容。即使後來搬到其他社區，她仍堅持每週二回到巷弄站參與活動，偶爾也會帶來拿手料理與大家分享。對她而言，這裡不只是上課的地方，更像能讓人安心依靠的第二個家。

廣告 廣告

豪棋建設總經理林慶輝表示，今年再度帶著同仁與住戶走進巷弄長照站，藉由陪伴長輩手作，將祝福緊繫在聖誕花圈裡，讓這份溫暖持續流轉。而豪棋建設對社區長者的陪伴，八年來從不間斷，就像花圈的圓一樣，讓我們與長輩更為相連，關懷延續不斷。

伊甸資源發展處處長黃子倢表示，以勒巷弄長照站自2017年成立以來，長期服務社區年長者，目前平均年齡超過80歲，其中約三分之罹患失智症。為延緩他們身心退化，並提升生活品質，站內規劃體適能活動、音樂學習，以及認知促進等多元課程，讓長者在互動與學習中，找回生活樂趣與自信，同時也分擔家人的照顧壓力。

豪棋建設與伊甸基金會誠摯邀請社會大眾，一同支持「老人照顧服務計畫」，用實際行動陪伴長輩的每一天。讓他們安心地在熟悉的社區生活，勇敢迎向屬於自己的快樂老年，捐款詳情請洽0800-025-885。

更多新聞推薦

● 北北桃試辦UBike「友愛接力」1/1上路 還車選無車可借站點可獲5元騎乘券