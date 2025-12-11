豪棋建設志工陪伴伊甸長輩手作聖誕花圈 連續八年送愛不間斷

豪棋建設通連續8年傳愛不間斷，今年持續號召員工與住戶至伊甸臺南以勒巷弄長照站陪伴阿公阿嬤手作聖誕花圈。（記者李嘉祥攝）

▲豪棋建設通連續8年傳愛不間斷，今年持續號召員工與住戶至伊甸臺南以勒巷弄長照站陪伴阿公阿嬤手作聖誕花圈。（記者李嘉祥攝）

聖誕佳節即將到來，豪棋建設連續8年傳愛不間斷，今年再度攜手伊甸基金會舉辦「豪棋築夢聖誕傳愛」志工活動，總經理林慶輝號召員工及住戶加入志工行列，至伊甸臺南「以勒巷弄長照站」陪伴10多位阿公阿嬤手作聖誕花圈，為聖誕前夕增添溫暖與色彩；因應新營區個案量大，現有公務機車無法應付，豪棋建設也捐贈一台機車，提升伊甸訪視服務量能，讓偏鄉獨居長輩與弱勢家庭感受更多關懷。

78歲的王媽媽左眼已看不見，雖然視力衰弱，在花圈上點綴毬果感到吃力，但她仍專注細心地完成作品，多年來獨居生活，在丈夫過世後曾陷入漫長憂鬱與失落，生活一度失去重心，加上腿力與視力逐漸退化，不得不放下最熱愛的手工藝與料理，直到7年前走進以勒巷弄長照站，開始參與各種有趣課程，結識了一群有如家人般的「同學」，才一步步走出陰霾，臉上重新綻放笑容；即使後來搬到其他社區，仍堅持每週二回到巷弄站參與活動，偶爾也會帶來拿手料理與大家分享。

豪棋建設總經理林慶輝表示，連續8年帶領同仁與住戶走進巷弄長照站，藉由陪伴長輩手作，將祝福緊繫在聖誕花圈裡，讓這份溫暖持續流轉；豪棋建設對社區長者的陪伴從不間斷，就像花圈的圓一樣與長輩相連。

伊甸資源發展處長黃子倢指出，以勒巷弄長照站自2017年成立以來，長期服務社區年長者，目前平均年齡超過80歲，其中約三分之罹患失智症；為延緩長者身心退化及提升生活品質，站內規劃體適能活動、音樂學習，以及認知促進等多元課程，讓長者在互動與學習中找回生活樂趣與自信，同時也分擔家人的照顧壓力，也邀請社會大眾支持「老人照顧服務計畫」，以實際行動陪伴長輩，讓他們安心地在熟悉的社區生活，勇敢迎向屬於自己的快樂老年。