豪棋建設攜手伊甸傳愛 8年陪伴長者不間斷

豪棋建設連續8年傳愛不間斷，攜手伊甸基金會舉辦「豪棋築夢 聖誕傳愛」志工活動。(伊甸基金會提供)

記者王勗／台南報導

豪棋建設持續落實公益、扶助弱勢，連續八年攜手伊甸基金會傳愛，總經理林慶輝十日會同伊甸基金會辦理「豪棋築夢、聖誕傳愛」活動，與志工人員前往南區的以勒巷弄長照站，陪伴十多位長者製作聖誕花圈，以實際行動配辦長者，另捐贈一輛機車予伊甸基金會，強化新營地區訪視服務量能。

聖誕佳節豪棋建設與伊甸基金會送上溫暖陪伴做為聖誕禮物，豪棋建設總經理林慶輝十日上午率員工及住戶加入伊甸志工行列，前往以勒巷弄長照站，陪伴長者以聖誕花環，串起溫馨的祝福。

林慶輝表示，今年再度帶著同仁與住戶走進巷弄長照站，藉由陪伴長輩手作，將祝福緊繫在聖誕花圈裡，讓這份溫暖持續流轉。而豪棋建設對社區長者的陪伴，八年來從不間斷，就像花圈的圓一樣，讓我們與長輩更為相連，關懷延續不斷，也誠摯歡迎社會大眾支持伊甸基金會「老人照顧服務計畫」。

如今七十八歲的王媽即使左眼看不見，仍精心以毬果點綴花圈，開朗的王媽也曾經身陷憂鬱，隨著丈夫離世、腿力與視力逐漸退化，生活失去重心也不得不放下熱愛的手工藝與料理。直到七年前走進以勒巷弄長照站，在眾人陪伴下參與各類課程，走出多年陰霾，樂觀展望人生下半場。

伊甸資源發展處長黃子倢強調，以勒巷弄長照站自一０六年成立以來，長期服務社區年長者，目前服務長者平均年齡超過八十歲，為延緩長輩身心退化，伊甸也積極規劃體適能活動、音樂學習及認知促進等多元課程，讓長者在互動與學習中，找回生活樂趣與自信，安心地在熟悉的社區生活，勇敢迎向屬於自己的快樂老年。

捐款詳情請洽0800-025-885